Банк «Левобережный» начисляет баллы за выдачу кредитов МСБ

В рамках программы Вы получаете статус, соответствующий объемам бизнеса в банке, и возможность пользоваться привилегиями. Баллы можно накапливать, пользуясь разными продуктами банка, в том числе кредитными, и обменивать на любые услуги. Полная информация по начислению и обмену баллов доступна в ОНЛАЙН-офисе.

Помимо баллов, компании МСБ могут получить подарочный сертификат. Для этого нужно оформить кредит/овердрафт до 31 января 2022 года*. Банк подарит заемщикам сертификат на скидку 1 п.п. по новому кредиту, которым можно будет воспользоваться с 1 февраля до 31 декабря 2022 года. Использовать скидку сможет или сам заемщик, или связанная компания из группы.

Также напомним, что до конца года можно взять кредит на развитие бизнеса под 9,5% годовых. Ознакомиться со всеми кредитными программами для МСБ вы можете на сайте банка.

По возникшим вопросам обращайтесь к персональному менеджеру, в единую справочную службу по номеру 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставьте заявку на кредит, и специалист вам перезвонит.

* Срок оформления кредита для получения сертификата – 01.12.2021-31.01.2022. Скидка составляет 1 процентный пункт от типовой процентной ставки, действующей на момент подачи заявки на новый кредит. Сертификатом на скидку можно воспользоваться один раз.