А вывозить мусор кто будет? Ситуация с «Экологией-Новосибирск» напоминает хороводы на минном поле

Деликатный заход на тему

Как и анонсировал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко, на сегодняшнем заседании была рассмотрена ситуация вокруг «Экологии-Новосибирск», связанная с заявлением компании о планах подать на самобанкротство. Обсуждение прошло достаточно тихо, но было очевидно, что напряжение всеми силами сдерживается, в основном председателем комитета Александром Терепой.

Что происходит с «Экологией-Новосибирск» и региональной концессией по утилизации мусора? вопрос уже становится политическим, учитывая общественный ажиотаж. Хотели бы с членами комитета уточнить ситуацию с развитием регоператора. Всю полноту картины описывать пока не нужно, но нас интересует судьба банкротства, — очень деликатно анонсировал начало обсуждения, которое прошло в самом конце заседания комитета в «Разном», Терепа.

Все под контролем?

Директор ООО «Экология-Новосибирска» выступала холодно и без надрыва. В ходе всего обсуждения она только один раз повысила голос. Но об этом чуть позже.

— Я бы начала с вопроса, который сейчас всех беспокоит больше всего: возможных сбоев в работе регоператора. Все текущие обязательства мы выполняем, работа идет в штатном режиме. Никаких изменений нет ни для потребителей, ни для жителей, которые к нам обращаются за перерасчетами, — заявила Анисимова. — По процедуре самобанкротства решение еще не принято. На сайте федресурса размещено только уведомление о планах. Срок для принятия решений еще есть. Я бы предложила подробно обсудить этот вопрос, когда иск будет передан в арбитражный суд. Тогда я буду готова рассказать о ситуации с презентацией в цифрах. Сейчас мы работаем в штатном режиме.

Александр Терепа аккуратно отметил, что комитет тоже не готов к детальному обсуждению ситуации, но добавил, что хотелось бы услышать выводы основных партнеров: правительства области, МинЖКХ.

— Я считаю, что в настоящее время у регоператора есть все возможности продолжать стабильно оказывать услуги: сбор выручки, перевозчики, с которыми он взаимодействует и т. д. Самое главное — у нас нет сигналов о каких-то сбоях. Что касается задолженности, которая обусловила дальнейшее развитие ситуации, то мы ее оцениваем, проходят внутренние совещания, и мы определимся по позиции, — пообещал министр ЖКХ Денис Архипов.

Ложка дегтя

Напряжение в обсуждение внес председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Илья Поляков, который поинтересовался: зачем «Экология-Новосибирск» открывает новые счета в других банках, если счет был четко прописан в соглашении, на него завязана банковская гарантия и именно на него должны поступать все собранные регоператором средства, чтобы можно было контролировать этот денежный поток.

— Вы открываете новые счета, чтобы уходить от исполнительных производств? — спросил депутат.

Чуть повысив голос, Лариса Анисимова ответила, что «Экология-Новосибирск» в течение 2021 года не закрыла и не открыла ни одного нового счета.

— У нас есть несколько счетов, так как деятельность регоператора связана не только с головной конторой, но и с перевозчиками, полигонами и т. д., счета необходимы в разных банках, чтобы деятельность не остановилась. Исполнительный счет, который был предъявлен, — оплачен, — добавила Анисимова.

Судя по комментарию Дениса Архипова, он не был в курсе того, что у «Экологии-Новосибирск» есть несколько счетов в банках, так как чиновник пообещал проверить поступившую информацию.

Зампредседателя комитета Вадим Агеенко сообщил коллегам о том, что на «Экологию-Новосибирск» в суд уже поданы 25 исков на общую сумму 1,7 млрд рублей. Из них по 485 млн решения уже вступили в законную силу. Стоит отметить, что Агеенко, как правило очень экспрессивно поднимающий тему, связанную с регоператором и «мусорной» концессией, в этот раз был достаточно корректен. Он просто называл факты, практически не раскручивая ситуацию далее.

— Сможет ли регоператор стабильно выполнять свои функции и одновременно погашать накопившуюся задолженность, если у него валовая выручка в год составляет 2-2,5 млрд рублей? — рассуждает Агеенко. — Я бы также обратил внимание, что 7 декабря иск к «Экологии-Новосибирск» на 223 млн рублей подало ООО «Айсберг» — аффилированный перевозчик, ранее работавший с регоператором и перевозивший 60% отходов в Новосибирске. Он молчал 2019, 2020 и практически весь 2021 год. Я уверен, что этот иск «Айсберг» выиграет. Как к этому относится министерство?

Этой информации, судя по ответам, у Дениса Архипова тоже не было.

Что с самобанкротством?

Кстати, отвечая депутатам, Денис Архипов фактически признал, что информация о планах на самобанкротство «Экологии-Новосибирск» стала для ведомства сюрпризом.

— Запущены процедуры для дальнейшего функционирования регоператора, для обеспечения его стабильной деятельности. Если зайдет речь о процедуре расторжения, то она вся прописана. Сейчас нам нужно принять решение о том, что мы делаем дальше. Мы запросили у регоператора всю информацию, когда получим официально, то проведем внутреннее совещание и определимся с его судьбой. Все это будет сделано в ближайшее время, — сообщил министр ЖКХ.

Илья Поляков поинтересовался тем, есть ли у регоператора план оздоровления компании. По его словам, когда долги равны годовой выручке, ситуация, мягко говоря, настораживает. На этот же момент внимание коллег обратил еще один депутат, директор ООО «Гамма» Ашот Рафаелян

— Анализ, который есть по судебным процессам, свидетельствует: проблем здесь много. Хотелось бы, чтобы МинЖКХ сделало анализ и оценило степень риска, совместно с регоператором составило программу оздоровления предприятия, с учетом финансовых вливаний, кредитования, инвестиций со стороны собственника. Эта проблема очень сложно решаема, — предупредил Рафаелян.

В ответ Денис Архипов сообщил, что «все произошло недавно, министерство запросило много материалов и будет оценивать».

Обстановку вновь попытался разрядить Александр Терепа (ранее возглавлявший комитет по госполитике), напомнивший, что деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе его планы подать на самобанкротство, находится в правовом пространстве: он может делать то, что не запрещено. Впрочем, в последовавшем далее комментарии было и объяснение такой деликатности.

— Никто не пытается усомниться в вашем, Лариса Александровна (Анисимова), профессионализме, но те события, что происходят, волнуют не только ваших партнеров, которые обращаются за разъяснениями, подают иски в суды, но и обычных людей. У нас другого выхода нет, кроме как апеллировать к вам: подготовьте, пожалуйста, общую аналитическую информацию о том, что происходит и какая перспектива. Это очень важно, — попросил Терепа. — Денис Николаевич (Архипов), сегодня вы, как партнер регоператора, имеете право сказать, что это ваши споры с кем-то, но все юрлица, осуществляющие деятельность на территории региона, и физлица — это наша с вами вотчина. Давайте посмотрим на ситуацию со всех сторон, посмотрим, что происходит на протяжении ряда лет и к чему это должно привести. То, что вы сохраняете деятельность регоператора, понимая, что никто другой не возьмется и не понесет эту ношу, эти действия понятны и оправданы. Но они должны быть управляемы и иметь перспективу развития.

Стоит отметить, что присутствовавшие на заседании комитета представители компаний-перевозчиков смотрели на эти «хороводы» с недоумением. Комментировать ситуацию они отказались, но один из участников рынка не исключил, что количество исков к «Экологии-Новосибирск» в ближайшее время может вырасти. Он пояснил, что лично его напрягло понимание того, что в правительстве региона и заксобрании «сами не понимают, что происходит с регоператором и на рынке вывоза мусора, а значит, непонятны меры, которые могут быть предприняты для стабилизации ситуации».

В итоге депутаты приняли решение заслушать информацию о том, как МинЖКХ видит сложившуюся ситуацию с регоператором и какие действия планирует предпринимать по ее нормализации, на правительственном часе на ближайшей декабрьской сессии регионального парламенте.