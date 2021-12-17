Банк «Левобережный» наградил лучшие социальные предприятия Новосибирской области

Победители получили подарки от партнеров конкурса и право представить свой проект на федеральном уровне.

Всероссийский конкурс проводится в седьмой раз, однако Новосибирская область стала участвовать в нем только с прошлого года после открытия центра «Мой бизнес» и Центра инноваций социальной сферы, которые и выступили операторами регионального этапа.

В этом году социальные предприниматели НСО представили на конкурс более 50 проектов. 7 из них победили в основных номинациях: швейная фабрика «БРИАР», фабрика развивающего и реабилитационного оборудования «Ты и Я!», футбольный клуб «Джуниор», «Пансионат Южный» для пожилых людей и людей с инвалидностью, киношкола JuniorFilm, лагерь «Зеленая улица» и парк культуры и отдыха «Мира Парк». Эти компании будут соревноваться в федеральном этапе конкурса.

Еще несколько предпринимателей в рамках специальных номинаций получили награды от партнеров конкурса – санатория «Краснозерский», делового издания Status, радио Business FM, «РБК-ТВ Новосибирск», X-Fit и др.

В частности, Банк «Левобережный» (ПАО) выделил 3 проекта – фабрику «Оптима» в Татарске за трудоустройство социально незащищенных граждан, бассейн «Кроха и Кит» в Искитиме – за реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья и новосибирский проект «Ресурс» по развитию финансовой грамотности для людей старше 50 лет. Президент банка Надежда Иващенко наградила руководителей данных проектов сертификатами в магазины «М.Видео» на 25 000 рублей. Помимо этого, каждому участнику конкурса банк вручил сертификаты на 6 месяцев расчетно-кассового обслуживания со скидкой 50%.

Награждение состоялась 13 декабря при участии министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрея Гончарова, министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой и других представителей правительства НСО. Вела церемонию победитель федерального этапа конкурса в 2020 году Анна Зиновьева, куратор театральной школы для людей с особенными потребностями «Инклюзион. Новосибирск».