Экс-главу офиса банка под Новосибирском осудили за кражу у клиентов 16 миллионов

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшей начальницы ДО «Коченевский» Банка «Левобережный» Татьяны Пономаревой. Её обвиняли в 31 эпизоде мошенничества.​​​​​​​

— С марта 2015 по февраль 2020 года Пономарева, используя свое служебное положение и доверие клиентов банка, просила их оформлять займы на свое имя, после чего присваивала полученные ими денежные средства, — говорится в сообщении суда.

Ущерб составил более 16 миллионов рублей.

Подсудимую признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Испытательный срок — пять лет. Иски 13 потерпевших удовлетворены. В их пользу взыскано более 8 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в силу.

