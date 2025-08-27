Экс-главу офиса банка под Новосибирском осудили за кражу у клиентов 16 миллионов

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшей начальницы ДО «Коченевский» Банка «Левобережный» Татьяны Пономаревой. Её обвиняли в 31 эпизоде мошенничества.
— С марта 2015 по февраль 2020 года Пономарева, используя свое служебное положение и доверие клиентов банка, просила их оформлять займы на свое имя, после чего присваивала полученные ими денежные средства, — говорится в сообщении суда.
Ущерб составил более 16 миллионов рублей.
Подсудимую признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Испытательный срок — пять лет. Иски 13 потерпевших удовлетворены. В их пользу взыскано более 8 миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в силу.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы направили в ЦБ около двух тысяч жалоб на банки. Самой распространенной причиной обращений была блокировка счетов, банковских карт и операций.
