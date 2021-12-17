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Силовая повестка сказалась на предпочтениях в образовании

  • 17/12/2021, 14:03
Новости Новосибирска
Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ:

— На рынке образования ситуация сегодня складывается очень интересная. Мы видим, что народ сильно соскучился по общению, с удовольствием идет учиться. Причем это характерно не только для взрослых, но и для детей.

Среди детей видим высокий спрос на подготовку к службе. У нас переподписка на криминалистические и на юридические курсы. Думаю, что это следствие популяризации силовой повестки и риторики, которую мы сейчас наблюдаем на государственном уровне.

Сохраняется рост спроса на образовательные программы со стороны бизнеса, в том числе благодаря тому, что мы заметны в федеральных рейтингах.

Мы сильно пострадали из-за пандемии, закрытых границ. У нас был большой международный бизнес: мы помогали иностранным гражданам адаптироваться к РФ, готовиться к поступлению в российские вузы. В этом году мы не смогли принять по программе «Экспорт образования» ни одного человека. Онлайн-курсы, к сожалению, не дают того эффекта, который можно получить при очном обучении иностранных студентов.

С другой стороны, стоит признать, что вузы гораздо лучше, чем школы, адаптировались к онлайн-образованию. В этом учебном году ни у студентов, ни у преподавателей не вызывали вопросы лекции и семинары в Zoom, работа в личных кабинетах. В школах проблем с дистантом гораздо больше.

Подготовила Юлия Данилова

Фото: Сергей Мордвинов

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : пандемия образование итоги года власть бизнес


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