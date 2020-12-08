Мини-рынки — вторая барахолка или средство к существованию?

Новосибирские политики разошлись в оценке такого явления, как социальные ярмарки, а также стихийные торговые места, обилие которых можно наблюдать, в частности, в районе площади Калинина. Одним из поводов для очередных дебатов послужило заявление на сессии в конце минувшей недели депутата Александра Бурмистрова о появлении на городских улицах сети стихийных рынков, чья социальная функция, по мнению депутата, нулевая, но при этом уродуется облик города.

— Торгуют куртками, шапками, — рассказывает Бурмистров. — Проводит это управление потребительского рынка. Это не бабушки, которые торгуют огурцами с грядки, и не пчеловоды с медом. Социальная функция этих действий, с моей точки зрения, нулевая. Я в ходе своей общественной деятельности езжу по стране — нигде нет такой привокзальной площади. По имеющейся информации, планируется изуродовать площади Калинина и Маркса. Какие доходы получает бюджет от этих вещевых рынков? Что мы получаем взамен?

Как сообщают в мэрии, доходы от такой предпринимательской деятельности в бюджет поступают.

— У нас универсальные ярмарки делятся на два типа — длительные (более 30 дней) и социальные ярмарки, — говорит начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько. —16 длительных ярмарок дают сумму в 8,3 тысячи за кв. м, что в год составляет примерно 3 млн рублей. Плюс нестационарные торговые объекты, которых у нас 2,9 тысячи, с которых мы получаем около 30 млн рублей в год.

При этом, как отмечают в руководстве муниципалитета, по-прежнему остается актуальной проблема незаконной торговли, с которой городские власти продолжают бороться не первый год.

— Есть торговля, проводимая в соответствии с нормативной базой, а есть незаконная торговля, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — С этим явлением приходится бороться. Эта тема требует более пристального рассмотрения. Будем рады, если депутаты подключатся к решению этих очень непростых и важных вопросов для города Новосибирска.

Помимо законности торговых точек вещевых рынков, актуальным остается и вопрос их влияния на облик города. Некоторые из обсуждающих данную тему в соцсетях комментаторов припоминают приснопамятную барахолку, закрытую мэрией в 2015 году, и высказывают опасение, что таковая может вновь возродиться на городских улицах — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Можно, конечно, построить торговые центры и загнать всех туда, — комментирует депутат Госдумы Вера Ганзя. — Но у продавцов «штанов» не хватит рассчитаться за аренду. А у покупателей денег не хватит, чтобы покупать картошку с морковкой по той цене. Главное криминальное зло нашего города — барахолку — ликвидировали. А вот с такими небольшими рынками, думаю, бороться не стоит. Если бы в городе было много работы и граждане имели бы высокие доходы, можно было бы блюсти статус-кво супериндустриального центра, одетого в стекло и бетон. А у нас люди выживают, как могут — и продавцы, и покупатели. Я бывала во многих городах нашей страны. Конечно, нужно требовать от продавцов соблюдения элементарного порядка и чистоты вокруг своей торговой точки.

Стоит напомнить, что годом ранее «под раздачу» попала и торговля законная, а именно предприниматели-киосочники, чьи торговые объекты, расположенные на остановках общественного транспорта (особенно на гостевых маршрутах) предполагались к демонтажу в пользу крупной компании-концессионера. Это спровоцировало многочисленные обращения предпринимателей в мэрию Новосибирска, горсовет, правительство области и даже федеральный Минпромторг. Пока данный вопрос, что называется, «подвис». Объявленная концессия приостановлена.

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