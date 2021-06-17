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Банк «Левобережный» повысил ставки по вкладу для VIP-клиентов

  • 17/06/2021, 13:07
Доход по срочному рублевому вкладу «Персона» составляет до 6,25% годовых. Вклад могут открыть владельцы бизнес-кейса в Банке «Левобережный».

финансыСрок вклада – 367 дней. Сумма первоначального взноса – 1, 3 или 5 млн рублей на выбор. Она же является неснижаемым остатком. Пополнять вклад можно суммами от 100 тысяч рублей. В последние 90 дней дополнительные взносы не принимаются. Предусмотрены расходные операции до суммы неснижаемого остатка, то есть при необходимости с вклада можно снимать деньги.

Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия договора и по окончании срока вклада. Доход поступает на банковский счет клиента «VIP – Black Edition», «VIP – VISA Infinite» или «VIP – Platinum». Открыть вклад можно в офисах банка.

Ставка по вкладу зависит от объема размещенных средств. Если изначально вы внесли 1, 3 или 5 млн рублей, то ставка будет 6,25% годовых.

Если вы открыли вклад на 1 млн рублей, а потом пополнили его до 3 млн рублей, ставка на сумму неснижаемого остатка составит 6,25% годовых, на сумму дополнительных взносов (в нашем примере на 2 млн рублей) – 5,25% годовых, на сумму, превышающую размещенную на вкладе на 3 млн рублей, – 0,2% годовых.

При пополнении вклада, открытого на 3 млн рублей, на сумму неснижаемого остатка (3 млн рублей) ставка будет 6,25% годовых, на сумму дополнительных взносов от 3 до 9 млн рублей – 5,25% годовых, на сумму, превышающую 9 млн рублей – 0,2% годовых.

Если же сумма первоначального взноса – 5 млн рублей, то ставка на суммы доп. взноса до 15 млн рублей составит 5,25% годовых, более 15 млн рублей – 0,2% годовых.

Ознакомиться с условиями вклада «Персона» можно на сайте банка. Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Теги : финансы ВЭД банки Банк Левобережный


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