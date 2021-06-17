Банк «Левобережный» провел в Кузбассе семинар по импорту из КНР

Эксперты поделились с предпринимателями Кузбасса своими знаниями, опытом и инструментами работы с Китаем в новых условиях.

Виталий Дорофеев, владелец компании «Вектор-Азия», которая занимается импортом грузов уже 11 лет, рассказал о тенденциях и безопасности в работе ВЭД. Его презентация была посвящена ключевым особенностям китайской культуры ведения бизнеса. По мнению эксперта, понимание менталитета китайцев – это первый шаг к успешному бизнесу. Также нужно обязательно проверять нового поставщика, даже если его посоветовал ваш друг или знакомый. Помимо инструкции проверки благонадежности поставщика, Виталий предоставил способы поиска производителей в Китае и перевозки грузов.

Продолжил тему логистики Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС). Эксперт рассказал о перспективах развития взаимосвязей с КНР, объемах перевозок и маршрутах. Статистика показывает, что в 2020 году Китай занимал большую долю в импорте Кемеровской области среди других стран – 18,6%. По экспертной оценке СТЭЛС, объем импорта из КНР в Кузбасс составил за прошедший год 290 млн дол. США.

Оксана Басканчина, эксперт валютного управления Банка «Левобережный», презентовала новые банковские продукты для эффективного ведения импортной сделки. В частности, она описала преимущества покупки валюты с неполным обеспечением. В случае, если вам подходит текущий курс для покупки валюты, но недостаточно денежных средств для совершения сделки, у вас есть возможность зафиксировать курс сейчас, а рассчитаться в течение 45 дней, оплатив только аванс – 15% от суммы сделки.

Завершился семинар презентацией Екатерины Пятиной, регионального менеджера валютного управления Банка «Левобережный», о продукте таможенная гарантия. Таким способом обеспечения обязательств предприниматели пользуются при несогласии ФТС с заявленной стоимостью товара. ИП и компании МСБ могут получить таможенную гарантию всего за 4 часа, без залога, по минимальному пакету документов. Максимальная сумма гарантии на таких условиях составляет 3,5 млн рублей, срок – до 6 месяцев.

На сайте Банка «Левобережный» (ПАО) можно ознакомиться со всеми услугами банка и партнеров для участников ВЭД.