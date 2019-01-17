Банк «Левобережный» празднует своё 28-летие

Сегодня исполняется 28 лет со дня основания одного из крупнейших региональных банков России. Сегодня отделения Банка «Левобережный» представлены в Новосибирске, в каждом районном центре Новосибирской области, Красноярске, Томске, Барнауле, Бийске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецке и Калтане, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Точкой отсчёта служит 1991 год, когда организация получила лицензию на осуществление банковских операций. Важной миссией компании является обеспечение доступности банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц, поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на всей территории присутствия банка.

В настоящее время сеть ПАО Банк «Левобережный» формируют 65 офисов в Сибирском федеральном округе. Ему доверяют более 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

За 28 лет эффективной работы Банку «Левобережный» удалось вырасти до одного из крупнейших региональных банков России, который ежегодно подтверждает свой статус и надёжность.

По многим показателям «Левобережный» входит в топ-100 банков России. В 2018 году Банк «Левобережный» подтвердил и улучшил свои позиции в российских и международных рейтингах «Эксперт РА» и «Fitch Ratings». Банк занимает 43 строчку в списке самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, входит в Топ-30 Высшей ипотечной лиги России, а также Топ-3 рейтинга «Internet Banking Rank 2018» и Топ-5 рейтинга «Mobile Banking Rank 2018» по данным агентства Markswebb.

— Ещё один год успешной работы – это хороший повод поблагодарить за доверие и плодотворное сотрудничество наших клиентов и партнёров. Главное всегда понимать, для кого мы становимся лучше. Именно клиенты стимулируют нас разрабатывать новые продукты и технологии, задумываться о том, всё ли мы сделали для того, чтобы им было комфортно, ведь если нет клиентов – нет банка, — говорит президент Банка «Левобережный» Надежда Иващенко. — Мы входим в новый год с новыми достижениями и результатами, продолжая писать историю успеха нашего банка. Многое уже сделано, многое ещё только предстоит сделать, но обширный опыт и большой потенциал являются гарантом решения любой, даже самой сложной задачи. В день рождения Банка «Левобережный» хочу выразить слова благодарности нашим клиентам и партнёрам, которые мотивируют нас непрерывно совершенствоваться и идти в ногу со временем, — отметил генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

В банке подчеркивают, что богатая история, высокие показатели и серьёзные достижения задают правильный вектор развития Банка «Левобережный», который продолжает наращивать и укреплять свои позиции в Сибирском федеральном округе, внедряя современные технологии, улучшая дистанционные сервисы, делая общение клиента с банком доступным, удобным и понятным.

Фото: пресс-служба банка