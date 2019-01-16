В 2018 году аэропорт Толмачёво обслужил более 5,9 млн пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2018 года увеличился более чем на 901 тыс. человек и составил 5 909 078 пассажиров (+18%). Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 20,6% до 4 281 799 человек, на международных воздушных линиях — до 1 627 279 человек (+11,7%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что по итогам 2018 года аэропорт Толмачёво обслужил 29 390 самолёто-вылетов (+17,1% к аналогичному периоду 2017 года).

За двенадцать месяцев 2018 года обработано 31 933 тонны груза и почты (+8,5% к показателю 2017 года), что является рекордным показателем грузопотока за всю историю предприятия.

— Количество пассажиров, использующих аэропорт Толмачёво в качестве пересадочного узла, по итогам 2018 года составило 1,357 млн человек (+35% к 2017 году). Их доля в общем пассажиропотоке увеличилась до 23%, обеспечив аэропорту Толмачёво второе место в России после аэропортов Московского авиационного узла, — рассказали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, по итогам 2019 года аэропорт планирует увеличить данный показатель до 1,750 млн пассажиров при прогнозном общем пассажиропотоке 6,8 млн человек.

В 2018 году выросло количество рейсов в Краснодар, открыты новые рейсы S7 Airlines в Ростов-на-Дону, полёты по этому направлению продолжила авиакомпания «Азимут». С большей частотой выполнялись полёты S7 Airlines в дальневосточные города — Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и города Якутии — Якутск, Мирный, Нерюнгри.

Получили развитие направления ближнего зарубежья. Продолжены открытые в 2017 году регулярные рейсы в Караганду. Авиакомпания Air Astana продолжила выполнение ежедневного рейса в Астану. S7 Airlines открыла рейсы в Павлодар, увеличила частоту полётов в Ереван, Баку, Алматы и Тбилиси. Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличила частоту рейсов в Ташкент. В летнем периоде S7 Airlines выполняла рейсы в Минск.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что знаковым событием 2018 года стало открытие S7 Airlines первого в истории прямого регулярного рейса из Новосибирска в Токио, регулярного рейса в Камрань и продолжение регулярных полётов в Бангкок. AZUR air открыла рейсы по новым чартерным направлениям в Даламан и Хаммамет, Royal Flight продолжила выполнение рейсов в Фукуок. К чартерным рейсам в Ларнаку добавились регулярные рейсы S7 Airlines. Выросло количество рейсов в Сеул, Прагу, Дубай, Гонконг и Харбин. Увеличены провозные ёмкости на рейсах в Анталью, в том числе за счёт выполнения рейсов авиакомпании «Россия» на воздушных судах Boeing 747.

— В 2019 году продолжится работа по расширению маршрутной сети аэропорта Толмачёво. Планируется открытие регулярных рейсов в Гуанчжоу, Санью, Улан-Батор, Бухару, Батуми, Новокузнецк, Усть-Кут. По ряду направлений — Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Хабаровск и др. — ожидается дальнейшее увеличение частоты рейсов. Перечень субсидируемых направлений из Новосибирска на Дальний Восток и в Якутию увеличится до 11 маршрутов, субсидируемых региональных направлений — до 19, — отметили в пресс-службе Толмачёво.

В 2018 году по итогам конкурса выбран генподрядчик для проектирования реконструкции аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта Толмачёво. Проект реконструкции планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, этапа в 2022 году. На проектирование и строительство терминального комплекса до 2022 года будет выделено 11,5 млрд. руб. частных инвестиций. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год.

Фото: Gensa Gensa