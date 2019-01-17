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Мэрия Новосибирска планирует разместить облигации

Проект документа размещен на сайте мэрии.
  • 17/01/2019, 11:04
meria

На сайте мэрии города Новосибирска размещен проект постановления об условиях эмиссии облигаций и обращения муниципальных бумаг 2019 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

— В соответствии с генеральными условиями выпуски облигаций по срокам обращения могут быть среднесрочными (от одного года до пяти лет) или долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). Данные об установленном сроке обращения облигаций раскрываются эмитентом в решении об эмиссии выпуска, предусматривающего условия (дату начала и период размещения выпуска облигаций, количество облигаций в выпуске, срок обращения и другие), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска, — говорится в сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска — 1000 рублей. Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав. Выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков облигаций только датой выпуска признается частью существующего выпуска облигаций. Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в уполномоченный депозитарий. Предельный объем выпуска — 5 млрд руб.

Отмечается, что владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные решением о выпуске, и на получение купонного дохода.

Бюджет Новосибирска на 2019 год запланирован в сумме 42,9 млрд руб, из них 18,7 млрд составляют безвозмездные поступления и других бюджетов. Расходы бюджета на 2019 год – 44,9 млрд руб, дефицит – около 2 млрд. Суммарная величина муниципального долга на момент утверждения эмиссии – 20,6 млрд руб.

Фото: Ростислав Нетисов

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