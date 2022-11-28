Банк «Левобережный» предлагает банковские гарантии участникам госзакупок в 85 регионах России

Компании МСБ из разных регионов России (за исключением Чеченской республики, республик Ингушетия, Дагестан и Крым) могут воспользоваться разными видами гарантий: исполнения контракта, возврата аванса, на участие в тендере, обеспечения гарантии качества товаров, работ и услуг.

Банк «Левобережный» выдает гарантии до 55 млн рублей. Сумму до 10 млн рублей можно получить без документов и без залога. Согласование бланка гарантии с бенефициаром клиент может делегировать специалистам банка.

Также напомним, что при оформлении двух гарантий в рамках одной госзакупки банк предоставляет скидку по гарантии на исполнение контракта в размере уплаченной комиссии за гарантию на участие в аукционе. Предложение действует до конца 2022 г.

Оставить заявку на гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».

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