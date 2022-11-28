Рекламодателям

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-5 дебетовых доходных карт

  • 28/11/2022, 11:00
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила Топ-5 рейтинга дебетовых карт с процентом на остаток в ноябре 2022 года, по версии портала Банки.ру.

Банк УралсибБанки в рейтинге ранжированы по размеру максимальной ставки начисления процентов на остаток.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Максимальная ставка 11% годовых по карте «Прибыль» начисляется на ежедневный остаток до 500 тыс. рублей включительно в первый месяц после ее оформления – вне зависимости от суммы трат по карте, и во второй месяц – при сумме покупок  по карте от 10 тыс. рублей в месяц. С третьего месяца ставка составляет  7,5% годовых при сумме трат от 10 тыс. рублей в месяц. Если расходовать меньше 10 тыс. рублей, то ставка снизится до 0,1% годовых за расчетный период. Проценты начисляются на ежедневный остаток на счете в течение месяца. На сумму, которая превышает 500 тыс. рублей, проценты не начисляются.

Обслуживание карты бесплатное, если совершать покупки по ней на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. В ином случае – 99 рублей в месяц. Снятие наличных без комиссии доступно в банкоматах банка и  партнеров банка.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

 

276

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


Спецоперация на Украине

Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой
23/11/22 12:59
О влиянии частичной мобилизации на рынок труда рассказывает эксперт
23/11/22 10:15

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

В НГУ откроется IT-лаборатория для будущих нефтяников

28/11/2022, 12:07

Новосибирцам создают цифровые социальные профили

28/11/2022, 11:45

Выход ресурсоснабжающей организации Академгородка из долгового пике отслеживает полпред

27/11/2022, 16:19

Список предприятий Красноярска, выбросы которых будет мониторить прокуратура, расширен

27/11/2022, 13:50
Популярное

В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

28/11/2022, 11:27

Лунный календарь комнатных растений на каждый день в декабре 2022

28/11/2022, 10:32

Специалисты рассказали, во сколько обойдется образ на новогодний корпоратив

28/11/2022, 09:30

Новости компаний

Банк «Левобережный» предлагает банковские гарантии участникам госзакупок в 85 регионах России

28/11/2022, 11:04

ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей

25/11/2022, 18:00

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфонов

25/11/2022, 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска