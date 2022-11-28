В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

За последние несколько лет из России вывезли свыше 45 тысяч младенцев, появившихся на свет при помощи суррогатных матерей.

— Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рожденных суррогатными матерями, — сообщил парламентарий в своем telegram-канале.

Володин напомнил, что суррогатное материнство — это большой нелегальный бизнес. Его оборот оценивается более чем в два млрд евро.

— Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары, —подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, необходимо сделать все возможное, чтобы защитить детей. Торговля ими недопустима: именно поэтому в России следует установить запрет на суррогатное материнство для иностранцев.

Ранее редакция сообщала, что детям в России упростят устройство на работу с 14 лет.

Фото: pixabay.com — Tumisu