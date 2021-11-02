Новосибирск оказался одним из самых дешевых мегаполисов России

Как сообщает SuperJob, рейтинг самых дорогих мегаполисов страны возглавляют Москва, Уфа и Казань, а дешевле всего жить в Челябинске. Новосибирск занимает тринадцатое место, согласно опросам горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения из 16 городов-миллионников.

— 4 из 10 жителей Новосибирска (41%) считают свой город дорогим для жизни, а 34% опрошенных с таким утверждением не согласны. Затруднились ответить 25% респондентов. В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе (в порядке убывания количества упоминаний) попали: продукты питания, проезд на общественном транспорте, услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения), жилье, жилищно-коммунальные услуги, — прокомментировали в SuperJob.

Москвичи чаще всех считают свой город дорогим — такую оценку столице дали 64% ее жителей. Впрочем, это существенно меньше, чем в 2010 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование: тогда Москву назвали дорогим городом 87% опрошенных. На втором месте — Уфа: жизнь в столице Башкирии кажется дорогой 60% опрошенных. На третьей строке рейтинга самых дорогих мегаполисов — Казань (58%).

Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).

В большинстве городов самое дорогое — это жилье: так считают жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми. В Омске, Новосибирске и Воронеже по кошельку заметнее всего бьют цены на продукты питания. В список самых дорогих вещей, по мнению населения городов-миллионников, вошли также различные услуги (медицинские, бытовые, развлечения), проезд на общественном транспорте, бензин и товары народного потребления (одежда, обувь, бытовая техника и т.п.). В Краснодаре в топ-5 наиболее высоких назывались цены в кафе и ресторанах.