Банк «Левобережный» предлагает компаниям МСБ с эквайрингом скидку по овердрафту

Воспользоваться предложением могут организации и ИП, относящиеся к категории малого и среднего бизнеса и не имеющие действующих кредитов или овердрафтов в Банке «Левобережный». Получить овердрафт со скидкой по процентной ставке в 1 п.п. можно до 31.12.2021. На текущий момент минимальная ставка с учетом скидки составляет 9% годовых.

Овердрафт позволяет покрыть кассовые разрывы и осуществить все необходимые расчеты день в день. Он незаменим на случай, если платежи от контрагентов поступают несвоевременно и у вас не хватает средств, чтобы оплатить текущие счета, налоги и т.п.

Клиенты Банка «Левобережный» имеют возможность получить овердрафт в день подачи заявки без документов. Залог также не требуется, минимальная сумма лимита не ограниченна, максимальная – 50% от средних ежемесячных поступлений по счету, комиссия взимается только от использованной суммы. Предусмотрены различные периоды гашения – 30, 60 или 90 дней. Поручителями могут быть связанные компании, собственники бизнеса или супруг(а). Кредитный договор заключается на 12 месяцев с дальнейшей автоматической пролонгацией.

Получить консультацию о возможностях кредитования можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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