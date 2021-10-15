Медики, работающие с ковид-пациентами, пожаловались в прокуратуру

Прокуроры субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе уделяют пристальное внимание вопросам соблюдения прав медицинских работников, особенно в период распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для реагирования прокуроров в Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, Томской области являлись факты нарушения трудовых прав медиков.

— Так, в Республике Алтай восстановлены права четырех медицинских работников, им перечислены страховые выплаты на сумму более 272 тыс. рублей. В Алтайском крае включены в соответствующую ведомость учета медицинских работников районной больницы для получения выплаты сотрудники бригады скорой помощи, задействованные в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией. В этом же регионе главному врачу районной больницы внесено представление ввиду ненаправления в региональное отделение ФСС РФ сведений о количестве отработанных нормативных смен водителем неотложной помощи, включенным в список работников, занятых оказанием первичной медико-санитарной помощи пациентам с диагнозом коронавирусной инфекция. В Красноярском крае в суд направлены исковые заявления о взыскании с КГБУЗ «Бородинская городская больница» в интересах двух работников задолженности по выплатам стимулирующего характера в общей сумме 297 тыс. руб., предназначенных среднему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи. В Томской области внесено представление главному врачу ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» по фактам нарушения сроков и полноты расчета при увольнении, периодичности выплаты заработной платы работникам временного респираторного госпиталя, развернутого на базе АО «Дворец зрелищ и спорта», — говорится в сообщении.