«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о перспективных направлениях в IT-сфере

Представители «Ростелекома» рассказали о важности соблюдения принципов инфобезопасности при работе в центрах обработки данных (ЦОД) и объяснили, почему будущим IT-специалистам необходимо знать методики защиты от кибератак.

Примером правильно выстроенной работы может служить центр обработки данных «Ростелеком-ЦОД» общей мощностью 3 МВт, расположенный в Новосибирске на улице Менделеева. В трех машинных залах дата-центра суммарно могут разместиться 300 стоек. По уровню надежности инфраструктуры ЦОД соответствует уровню Tier III. Элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Все это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра.

«В Сибири, как в России и в мире, облачные сервисы развиваются стремительно, и у ЦОД становится больше клиентов с каждым годом. При этом сейчас на первом месте у заказчиков стоит даже не цена — главным при выборе дата-центра становится надежность и отказоустойчивость IT-инфраструктуры. Вот почему при работе с облачными технологиями так важно уделять внимание физической защищенности, информационной безопасности и резервированию систем питания и каналов связи. Во всех этих аспектах необходимо разбираться студентам, которые через несколько лет закончат вузы и придут на работу в телекоммуникационные компании», — уточнил Иван Чуряков, директор проектов по облачным сервисам макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

На конференции также рассмотрели вопросы использования технических средств защиты информации и способы выявления киберпреступлений. Отдельное внимание на встрече уделили разработке образовательных программ по направлению «Информационная безопасность» и профессиональной переподготовке преподавателей вузов в этой сфере.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.