Банк «Левобережный» предлагает настроить терминал для приема оплаты по QR-коду

В POS-терминалах банка настроена кассовая ссылка, благодаря которой торгово-сервисные предприятия могут принимать оплату по QR-коду (СБП С2В). Инструкция:

Выберите на терминале «Оплату по QR», введите сумму товара/услуги. Покупатель наводит камеру смартфона на наклейку с QR-кодом, открывает мобильное приложение банка и нажимает «Оплатить». Деньги поступают на расчетный счет и терминал выдает чек подтверждения оплаты.

Услуга актуальна для предприятий, которые не имеют возможности показать покупателю QR-код на экране терминала из-за особенностей организации кассовой зоны.

Чтобы реализовать возможность приема оплаты по QR-коду, обращайтесь в банк. Специалисты настроят терминалы и напечатают для вас цветную наклейку для бесконтактной оплаты. Сервис позволит нарастить торговый оборот предприятия, увеличить лояльность клиентов, а также снизить объем наличных денег в кассе, хранение которых сопряжено с различными рисками.

Подробную консультацию вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставить заявку на подключение эквайринга можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.

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