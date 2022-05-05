Ряд пунктов пропуска через границу России оборудуют дополнительными местами для проверки товаров

Правительство России усовершенствует работу погранпунктов, чтобы ускорить ввоз товаров в страну. Речь идёт о морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, об автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана, сообщается на сайте правительства России. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Он также подписал распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. В этом году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок.