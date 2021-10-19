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Банк «Левобережный» предлагает обменять баллы лояльности на абонентскую плату по корпоративным картам

  • 19/10/2021, 17:24
Юридические лица и ИП могут оплачивать 100% стоимости обслуживания корпоративных карт баллами Программы лояльности «Любимый клиент».

финансыКарты для бизнеса представлены в Банке «Левобережный» двумя видами: бизнес-картой для ИП и корпоративной картой. Бизнес-карта открывается на имя владельца ИП, привязывается напрямую к его расчетному счету и подходит для безналичных платежей. Лимит на карту не устанавливается.

Корпоративная карта подходит для регулярной выдачи средств сотрудникам на командировочные расходы, под отчет на покупку ГСМ и пр., снятия денег в выходные и праздничные дни. При оформлении карты банк открывает для вас карточный счет, к которому впоследствии можно привязать несколько корпоративных карт. Для удобства на каждую из них устанавливается свой лимит на снятие денежных средств в сутки. Просмотр суммы расходного лимита и остатка на корпоративной карте доступен в ОНЛАЙН-офисе Банка «Левобережный», возможность управлять лимитами – в интернет-банке и мобильном приложении Faktura.ru.

Подробнее о корпоративных картах можно узнать на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы услуги для бизнеса корпоративные карты Банк Левобережный


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