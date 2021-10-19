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Почему кожа становится сухой?

  • 19/10/2021, 17:36
красота здоровье
С проблемой пересыхания кожи сталкивается множество людей. При этом пересыхание встречается не только кожи рук, но и лица, туловища, ног.

В статье будут раскрыты причины появления сухости, а также методы решения и избавления от неприятных ощущений.

Причина пересыхания кожи

 Для того чтобы кожа была упругой и эластичной, она должна получать достаточно воды, ведь именно благодаря влаге кожные покровы питаются.

На степень увлажнения кожных покровов влияет ороговевший эпидермис и подкожный жир. Два слоя образуют невидимую пленку, обволакивающую кожу и не позволяющую влиять окружающей среде на нее, благодаря чему вода удерживается внутри клеток.

Когда защитный слой по разным причинам истончается, кожа становится сухой и появляются неприятные симптомы, которые связаны с отсутствием достаточного питания клеток.

Косметологи при исследовании кожных покровов выделяют два понятия: сухая или обезвоженная кожа. Сухая кожа считается нормой, так как это обусловлено на генетическом уровне, поэтому за ней необходимо правильно и своевременно ухаживать, чтобы она не поддавалась влиянию негативных факторов.

Обезвоженная кожа относится к косметологическим или медицинским проблемам, поэтому она требует лечения.

На кожу могут влиять внешние негативные факторы или внутренние изменения в организме.

К внешним причинам, влияющим на кожные покровы, стоит причислить:

  • влияние высоких или низких температур;
  • мытье тела под горячей водой с мылом;
  • повышение сухости воздуха;
  • солнечное воздействие;
  • воздействие на организм химических препаратов, к которым стоит отнести бытовую химию, косметику и хлорированную воду в бассейнах.

К внутренним причинам стоит отнести:

  • обезвоживание организма;
  • старение кожных покров;
  • недостаточное количество макро- и микроэлементов, витаминов: РР, А, С, Е;
  • гормональные сбои, связанные с беременностью или менопаузой;
  • курение;
  • употребление спиртного;
  • заболевания органов и систем;
  • инфекции;
  • заболевания кожи.

Какие ощущения говорят о сухости кожи?

 К ощущениям стоит причислить:

  1. Стягивание кожи после утреннего туалета.
  2. Шелушение кожных покров.
  3. Появление красных пятен.
  4. Зуд разной степени.
  5. Шершавость.
  6. Покрытие кожи трещинами, которые болят и кровоточат.

Отсутствие витаминов и сухость кожи

 Наиболее часто сухость кожных покровов связана с недостатком конкретных витаминов в организме.

  1. Витамина А — ретинол. Недостаток данного витамина отображается на лице, так как вокруг глаз образуются морщинки в виде гусиных лапок. Употребление витамина А способствует увлажнению кожи, а также защите от влияния внешних факторов, устраняет шелушение.
  2. Витамин Е — токоферол. Витамин считается идеальным омолаживающим средством, при отсутствии которого появляется обвислость кожи и раннее старение. Употребление витамина Е помогает избавиться от шелушения кожи, способствует ее тонизации и усвоению витамина А.
  3. Витамин В 2 — рибофлавин. Его отсутствие проявляется трещинами.
  4. Витамин РР — никотиновая кислота, которая помогает защитить от сухости и шелушения и предотвращает появление морщин.

Для восстановления кожи вышеперечисленные витамины могут использоваться внутрь или наружно в составе кремов, предназначенных для ухода за кожными покровами.

Когда сухость кожи должна настораживать?

 Сухость кожи не только связана с отсутствием витаминов, но и может быть серьезным симптомом, который проявляется вследствие серьезных заболеваний. Например:

  1. Сахарного диабета. При данном заболевании происходит изменение углеводного обмена, поэтому появляется сухость кожи и свербеж в складках. Также на коже появляются язвы и гнойники. Параллельно наблюдается чувство жажды, частое хождение в туалет по-маленькому и слабость.
  2. Гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы. При данной болезни наблюдается отшелушивание кожи в грудной и шейной области, а также покраснение. К симптомам стоит отнести мерзлость рук и ног, отечность, бледность.
  3. Псориаз — неинфекционная болезнь, во время которой возникают бляшки на коже, и происходит отшелушивание эпидермиса. Может присутствовать зуд и боль в области колен, головы и локтей.
  4. Экзема — при данном заболевании появляется сыпь и зуд.
  5. Аллергия проявляется покраснением кожных покровов и сыпью, может также выражаться зудом, отеками и сухостью кожи.
  6. Ихтиоз — наследственное заболевание, которое у человека проявляется сухими кожными покровами, плотной кожей и чешуйками. Образуются чешуйки на коленях, локтях, пояснице и голеностопах.
  7. Грибковые поражения — чаще всего появляется на стопах, иногда на ладонях. Симптомами являются раздражение, сухость и отшелушивание кожи.

О чем еще свидетельствует сухость кожных покровов?

 Сухость кожи может проявляться на конкретном участке кожи. В таком случае необходимо обратить внимание на правильный уход за кожными покровами, а также постоянное соблюдение правил гигиены.

Как можно справиться с сухой кожей?

Стоит отметить, что сухость связана с какими-либо проблемами, поэтому чтобы ее устранить, необходимо понять, что повлияло на нее.

Если сухость связана с болезнью, необходимо обратиться к доктору для ее лечения. В таких случаях могут быть:

  • свербеж;
  • воспалительные процессы на коже;
  • отслаивание эпидермиса.

Необходимо не откладывать посещение доктора при сухой коже, чтобы вовремя выявить дефицит витаминов.

Если сухость связана с некорректным уходом за кожным покровом, следует обратиться к косметологу, который подберет правильные средства ухода.

Советы, помогающие устранить сухость кожных покровов

  1. Следует изменить питание, оно должно быть правильным и полноценным. В нем должны присутствовать омега-жирные кислоты.
  2. Нужно пить много воды.
  3. Следует отказаться от курения и спиртного.
  4. Откажитесь от лежания в ванной и приема горячего душа.
  5. Откажитесь от жестких мочалок.
  6. Следует выбирать средства с увлажняющими компонентами.
  7. В зимнее время года в квартире нужно увлажнять воздух.

Фото pixabay.com

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