Почему кожа становится сухой?

В статье будут раскрыты причины появления сухости, а также методы решения и избавления от неприятных ощущений.

Причина пересыхания кожи

Для того чтобы кожа была упругой и эластичной, она должна получать достаточно воды, ведь именно благодаря влаге кожные покровы питаются.

На степень увлажнения кожных покровов влияет ороговевший эпидермис и подкожный жир. Два слоя образуют невидимую пленку, обволакивающую кожу и не позволяющую влиять окружающей среде на нее, благодаря чему вода удерживается внутри клеток.

Когда защитный слой по разным причинам истончается, кожа становится сухой и появляются неприятные симптомы, которые связаны с отсутствием достаточного питания клеток.

Косметологи при исследовании кожных покровов выделяют два понятия: сухая или обезвоженная кожа. Сухая кожа считается нормой, так как это обусловлено на генетическом уровне, поэтому за ней необходимо правильно и своевременно ухаживать, чтобы она не поддавалась влиянию негативных факторов.

Обезвоженная кожа относится к косметологическим или медицинским проблемам, поэтому она требует лечения.

На кожу могут влиять внешние негативные факторы или внутренние изменения в организме.

К внешним причинам, влияющим на кожные покровы, стоит причислить:

влияние высоких или низких температур;

мытье тела под горячей водой с мылом;

повышение сухости воздуха;

солнечное воздействие;

воздействие на организм химических препаратов, к которым стоит отнести бытовую химию, косметику и хлорированную воду в бассейнах.

К внутренним причинам стоит отнести:

обезвоживание организма;

старение кожных покров;

недостаточное количество макро- и микроэлементов, витаминов: РР, А, С, Е;

гормональные сбои, связанные с беременностью или менопаузой;

курение;

употребление спиртного;

заболевания органов и систем;

инфекции;

заболевания кожи.

Какие ощущения говорят о сухости кожи?

К ощущениям стоит причислить:

Стягивание кожи после утреннего туалета. Шелушение кожных покров. Появление красных пятен. Зуд разной степени. Шершавость. Покрытие кожи трещинами, которые болят и кровоточат.

Отсутствие витаминов и сухость кожи

Наиболее часто сухость кожных покровов связана с недостатком конкретных витаминов в организме.

Витамина А — ретинол. Недостаток данного витамина отображается на лице, так как вокруг глаз образуются морщинки в виде гусиных лапок. Употребление витамина А способствует увлажнению кожи, а также защите от влияния внешних факторов, устраняет шелушение. Витамин Е — токоферол. Витамин считается идеальным омолаживающим средством, при отсутствии которого появляется обвислость кожи и раннее старение. Употребление витамина Е помогает избавиться от шелушения кожи, способствует ее тонизации и усвоению витамина А. Витамин В 2 — рибофлавин. Его отсутствие проявляется трещинами. Витамин РР — никотиновая кислота, которая помогает защитить от сухости и шелушения и предотвращает появление морщин.

Для восстановления кожи вышеперечисленные витамины могут использоваться внутрь или наружно в составе кремов, предназначенных для ухода за кожными покровами.

Когда сухость кожи должна настораживать?

Сухость кожи не только связана с отсутствием витаминов, но и может быть серьезным симптомом, который проявляется вследствие серьезных заболеваний. Например:

Сахарного диабета. При данном заболевании происходит изменение углеводного обмена, поэтому появляется сухость кожи и свербеж в складках. Также на коже появляются язвы и гнойники. Параллельно наблюдается чувство жажды, частое хождение в туалет по-маленькому и слабость. Гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы. При данной болезни наблюдается отшелушивание кожи в грудной и шейной области, а также покраснение. К симптомам стоит отнести мерзлость рук и ног, отечность, бледность. Псориаз — неинфекционная болезнь, во время которой возникают бляшки на коже, и происходит отшелушивание эпидермиса. Может присутствовать зуд и боль в области колен, головы и локтей. Экзема — при данном заболевании появляется сыпь и зуд. Аллергия проявляется покраснением кожных покровов и сыпью, может также выражаться зудом, отеками и сухостью кожи. Ихтиоз — наследственное заболевание, которое у человека проявляется сухими кожными покровами, плотной кожей и чешуйками. Образуются чешуйки на коленях, локтях, пояснице и голеностопах. Грибковые поражения — чаще всего появляется на стопах, иногда на ладонях. Симптомами являются раздражение, сухость и отшелушивание кожи.

О чем еще свидетельствует сухость кожных покровов?

Сухость кожи может проявляться на конкретном участке кожи. В таком случае необходимо обратить внимание на правильный уход за кожными покровами, а также постоянное соблюдение правил гигиены.

Как можно справиться с сухой кожей?

Стоит отметить, что сухость связана с какими-либо проблемами, поэтому чтобы ее устранить, необходимо понять, что повлияло на нее.

Если сухость связана с болезнью, необходимо обратиться к доктору для ее лечения. В таких случаях могут быть:

свербеж;

воспалительные процессы на коже;

отслаивание эпидермиса.

Необходимо не откладывать посещение доктора при сухой коже, чтобы вовремя выявить дефицит витаминов.

Если сухость связана с некорректным уходом за кожным покровом, следует обратиться к косметологу, который подберет правильные средства ухода.

Советы, помогающие устранить сухость кожных покровов