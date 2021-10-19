Почему кожа становится сухой?

В статье будут раскрыты причины появления сухости, а также методы решения и избавления от неприятных ощущений.
Причина пересыхания кожи
Для того чтобы кожа была упругой и эластичной, она должна получать достаточно воды, ведь именно благодаря влаге кожные покровы питаются.
На степень увлажнения кожных покровов влияет ороговевший эпидермис и подкожный жир. Два слоя образуют невидимую пленку, обволакивающую кожу и не позволяющую влиять окружающей среде на нее, благодаря чему вода удерживается внутри клеток.
Когда защитный слой по разным причинам истончается, кожа становится сухой и появляются неприятные симптомы, которые связаны с отсутствием достаточного питания клеток.
Косметологи при исследовании кожных покровов выделяют два понятия: сухая или обезвоженная кожа. Сухая кожа считается нормой, так как это обусловлено на генетическом уровне, поэтому за ней необходимо правильно и своевременно ухаживать, чтобы она не поддавалась влиянию негативных факторов.
Обезвоженная кожа относится к косметологическим или медицинским проблемам, поэтому она требует лечения.
На кожу могут влиять внешние негативные факторы или внутренние изменения в организме.
К внешним причинам, влияющим на кожные покровы, стоит причислить:
- влияние высоких или низких температур;
- мытье тела под горячей водой с мылом;
- повышение сухости воздуха;
- солнечное воздействие;
- воздействие на организм химических препаратов, к которым стоит отнести бытовую химию, косметику и хлорированную воду в бассейнах.
К внутренним причинам стоит отнести:
- обезвоживание организма;
- старение кожных покров;
- недостаточное количество макро- и микроэлементов, витаминов: РР, А, С, Е;
- гормональные сбои, связанные с беременностью или менопаузой;
- курение;
- употребление спиртного;
- заболевания органов и систем;
- инфекции;
- заболевания кожи.
Какие ощущения говорят о сухости кожи?
К ощущениям стоит причислить:
- Стягивание кожи после утреннего туалета.
- Шелушение кожных покров.
- Появление красных пятен.
- Зуд разной степени.
- Шершавость.
- Покрытие кожи трещинами, которые болят и кровоточат.
Отсутствие витаминов и сухость кожи
Наиболее часто сухость кожных покровов связана с недостатком конкретных витаминов в организме.
- Витамина А — ретинол. Недостаток данного витамина отображается на лице, так как вокруг глаз образуются морщинки в виде гусиных лапок. Употребление витамина А способствует увлажнению кожи, а также защите от влияния внешних факторов, устраняет шелушение.
- Витамин Е — токоферол. Витамин считается идеальным омолаживающим средством, при отсутствии которого появляется обвислость кожи и раннее старение. Употребление витамина Е помогает избавиться от шелушения кожи, способствует ее тонизации и усвоению витамина А.
- Витамин В 2 — рибофлавин. Его отсутствие проявляется трещинами.
- Витамин РР — никотиновая кислота, которая помогает защитить от сухости и шелушения и предотвращает появление морщин.
Для восстановления кожи вышеперечисленные витамины могут использоваться внутрь или наружно в составе кремов, предназначенных для ухода за кожными покровами.
Когда сухость кожи должна настораживать?
Сухость кожи не только связана с отсутствием витаминов, но и может быть серьезным симптомом, который проявляется вследствие серьезных заболеваний. Например:
- Сахарного диабета. При данном заболевании происходит изменение углеводного обмена, поэтому появляется сухость кожи и свербеж в складках. Также на коже появляются язвы и гнойники. Параллельно наблюдается чувство жажды, частое хождение в туалет по-маленькому и слабость.
- Гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы. При данной болезни наблюдается отшелушивание кожи в грудной и шейной области, а также покраснение. К симптомам стоит отнести мерзлость рук и ног, отечность, бледность.
- Псориаз — неинфекционная болезнь, во время которой возникают бляшки на коже, и происходит отшелушивание эпидермиса. Может присутствовать зуд и боль в области колен, головы и локтей.
- Экзема — при данном заболевании появляется сыпь и зуд.
- Аллергия проявляется покраснением кожных покровов и сыпью, может также выражаться зудом, отеками и сухостью кожи.
- Ихтиоз — наследственное заболевание, которое у человека проявляется сухими кожными покровами, плотной кожей и чешуйками. Образуются чешуйки на коленях, локтях, пояснице и голеностопах.
- Грибковые поражения — чаще всего появляется на стопах, иногда на ладонях. Симптомами являются раздражение, сухость и отшелушивание кожи.
О чем еще свидетельствует сухость кожных покровов?
Сухость кожи может проявляться на конкретном участке кожи. В таком случае необходимо обратить внимание на правильный уход за кожными покровами, а также постоянное соблюдение правил гигиены.
Как можно справиться с сухой кожей?
Стоит отметить, что сухость связана с какими-либо проблемами, поэтому чтобы ее устранить, необходимо понять, что повлияло на нее.
Если сухость связана с болезнью, необходимо обратиться к доктору для ее лечения. В таких случаях могут быть:
- свербеж;
- воспалительные процессы на коже;
- отслаивание эпидермиса.
Необходимо не откладывать посещение доктора при сухой коже, чтобы вовремя выявить дефицит витаминов.
Если сухость связана с некорректным уходом за кожным покровом, следует обратиться к косметологу, который подберет правильные средства ухода.
Советы, помогающие устранить сухость кожных покровов
- Следует изменить питание, оно должно быть правильным и полноценным. В нем должны присутствовать омега-жирные кислоты.
- Нужно пить много воды.
- Следует отказаться от курения и спиртного.
- Откажитесь от лежания в ванной и приема горячего душа.
- Откажитесь от жестких мочалок.
- Следует выбирать средства с увлажняющими компонентами.
- В зимнее время года в квартире нужно увлажнять воздух.
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