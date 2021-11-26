Банк «Левобережный» предлагает подключить новый бизнес-пакет РКО «Платежи без границ»

Стоимость бизнес-пакета – 690 рублей в месяц. В день его подключения банк бесплатно откроет для вас расчетный счет, заверит копии документов, оформит и заверит 1 карточку с образцами подписей. Также при оплате пакета РКО можно подключить интернет-банк Faktura.ru или iBank с электронным ключом по льготной цене, за 2 500 рублей.

Помимо этого, в стоимость бизнес-пакета включены: обслуживание банковского счета, подключение и использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Faktura.ru по логину; внутрибанковские и бюджетные платежи.

Пакет РКО «Платежи без границ» доступен юридическим лицам и ИП при открытии первого рублевого счета в банке. Он действует 12 месяцев с даты подключения. При необходимости вы сможете в течение года перейти на другой бизнес-пакет. Выбрать подходящий вам поможет специалист банка. Посмотреть все тарифы на РКО можно на сайте.

Как подключить бизнес-пакет:

Оставьте заявку на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Вышлите персональному менеджеру документы по запросу. Заключите договор в офисе банка или на вашей территории в удобное для вас время.

Получить консультацию по РКО можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.