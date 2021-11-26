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В Новосибирске запущен масштабный проект по сбору и переработке стекла

  • 26/11/2021, 17:12
Автор:
Новости Новосибирска
В правительстве региона рассчитывают, что он станет примером для подражания для других предприятий и простимулирует развитие системы раздельного сбора отходов.

Пивоваренная компания России AB InBev Efes (завод компании работает в Новосибирске), производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ Холдинг») и правительство Новосибирской области подписали трехстороннее соглашение о развитии совместного проекта по сбору и переработке стекла.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев пояснил, что пивоваренная компания и «Сибстекло» тестировали пилотный проект по сбору и переработке стекла в сегменте HoReCa в Новосибирске около полугода. На сегодняшний день к нему подключились более 130 заведений общепита, собрано свыше 200 тонн стеклобоя. После обработки из этого сырья «Сибстекло» изготавливает новую стеклянную бутылку. Этот проект вписывается в Стратегию устойчивого развития AB InBev Efes и соответствует четырем выбранным компанией целям Целям устойчивого развития (ЦУР): экологичная упаковка, эффективное сельское хозяйство, противодействие изменению климата и бережное отношение к воде.

— В рамках глобальных целей ЦУР ООН наша компания взяла на себя обязательство к 2025 году довести использование оборотной упаковки до 100%. В России мы также работаем над снижением веса стеклянной упаковки, что позволило нам на 2,8 тысячи тонн в год уменьшить использование первичного сырья. Кроме того, при перевозке облегченной бутылки снижаются выбросы CO2 у транспортных компаний, — говорит Ораз Дурдыев. — По ПЭТ-упаковке за счет снижения веса преформ мы сократили использование сырья на 2 тысячи тонн в год, по алюминиевой банке за счет снижения веса и использования вторичного сырья — на 5 тысяч тонн. Мы также переходим с пластиковых на бумажные этикетки, что дало экономию 80 тысяч в год. На заводе в Новосибирске за 3 года у нас на 16% снижены выбросы CO2, на 27% — потребление воды для производства, на 34% — использование природного газа, 99% составляет уровень сбора и переработки вторсырья.

Главные цели проекта AB InBev Efes с «Сибирским стеклом»: развитие инфраструктуры по сбору стекла, снижение веса производимой продукции, увеличение в ее составе доли вторичного сырья, а также развитие системы информирования и просвещения бизнеса и населения о важности сбора стеклянной упаковки.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор напомнил, что завод занимается проектом по сбору и использованию вторичного стекла.

— Применение стеклобоя в производстве улучшает качество стеклотары, а также позволяет экономить природные ресурсы: 1 тонна стеклотары замещает 1,2 тонны природных компонентов. Кроме того, стекло можно перерабатывать неограниченное количество раз, — пояснил Антон Мор. — Сейчас мы утилизируем 5% стекла, выбрасываемого в Новосибирской области, на полигонах региона остаются еще около 55 тысяч тонн, а мы готовы перерабатывать до 200 тысяч тонн в год. Вторсырье есть, возможности есть, желание есть. Наша задача: совместно с партнерами и правительством обеспечить утилизацию этого вида отходов.

К стратегическим целям совместного проекта гендиректор «Сибирского стекла» отнес достижение конкурентных преимуществ за счет возвращения стекла в оборот, внедрение принципов рационального потребления природных ресурсов, а также снижение углеродного следа предприятия.

— За счет реализации проекта мы планируем в течение 2 лет довести долю стеклобоя в составе сырья с сегодняшних 25-30% до, как минимум, 40-45%, а в перспективе — до 80%. Кроме того, мы будем популяризировать раздельный сбора отходов как часть культуры ответственного потребления. На наш взгляд, сегодня крайне важно воспитывать экологическую ответственность у граждан, связанную с сортировкой мусора, — пояснил Антон Мор.

Напомним, «Сибирское стекло» запустило первую линию по переработке стеклобоя в 2018 году. В 2021 году компания заявила, что планирует поэтапно ввести в эксплуатацию современный технологический комплекс по обработке отходов стекла производительностью 14 тонн вторсырья в час. Инвестиции составят около 100 млн рублей. В 2022 году запланирован запуск первой очереди, а в 2023 году — второй. Кроме того, совместно с ООО «ГофроМастер» компания рассматривает возможность открыть сеть пунктов для приема стекла и другого вторсырья от населения в Новосибирске. В Томске «Сибстекло» в партнерстве с операторами в сфере обращения ТКО установило контейнеры для раздельного сбора отходов. В Хабаровске, Иркутске, Красноярске созданы базы по приему стеклобоя.

— Наш совместный проект с AB InBev Efes в секторе HoReCa работает неплохо. Сейчас у нас 130 точек по сбору стеклобоя, и потенциал всего сегмента позволяет получать 150 тысяч тонн в месяц в осенне-зимний период, а в весенне-летний — до 300 тысяч тонн. Думаю, что в перспективе мы будем получать через этот канал не менее 2-2,5 тысячи тонн стеклобоя в год, — пояснил Антон Мор. — В следующем году планируем подключить к этому проекту все парки, зоны отдыха, а также расположенные в них точки общепита.

Вице-президент «РАТМ Холдинга» Виктор Толоконский заявил, что подписание соглашения даст старт многим технологичным и социальным проектам, направленным на оздоровление экологии.

— Мы долго жили в парадигме, что производство — абсолютная ценность, а остальное вторично. Сейчас приходим к пониманию, что производство может быть эффективным, если экологически безопасно. В перспективе это будет главным запросом общества и граждан, — констатировал Толоконский. — Подписанное сегодня соглашение — стратегия будущего развития производственно-технологических комплексов, а также экономики больших городов. «Сибирское стекло» является крупнейшим промышленным утилизатором вторичного стекла в Сибири. Предприятие готово наращивать объемы переработки, сотрудничать с правительством региона и мэрией Новосибирска в рамках проектов по сбору стеклотары не только в бизнесе, но и у населения, по месту жительства.

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров также считает подписанное соглашение прорывным не только с точки зрения кооперации двух мощных предприятий, но и в плане развития раздельного сбора отходов среди населения.

Такого масштабного проекта в сфере раздельного сбора отходов регионе еще не было, но кто-то должен сделать первый шаг. Приятно, что 2 производственных предприятия области скооперировались, чтобы улучшить свои производственные показатели, технологические процессы и при этом будут снижать негативное воздействие на экологию, делать наш город и регион чище и удобнее, совершенствовать нашу экосистему, — отметил Гончаров. — Думаю, что это будет примером для других промышленных предприятий, которые станут заходить в подобные проекты — они могут быть выгодны и интересны для всех сторон. Это будет поощряться на государственном уровне. Надеемся, что жители тоже активнее примут участие в сортировке ТКО, чтобы дать этим отходам вторую жизнь.

В рамках достигнутых между AB InBev Efes и «Сибирским стеклом» договоренностей компании планируют к концу 2024 года сократить выбросы углекислого газа не менее чем на 7,5% и снизить потребление энергии более чем на 3,5%. Кроме того, партнеры займутся разработкой облегченной пивной бутылки, которая позволит AB InBev Efes значительно сократить использование стекла. Сегодня на «Сибстекле» работают 7 линий по производству облегченной тары весом 260 граммов. Благодаря новым конструктивным решениям в ноябре предприятие выпустило опытную партию бутылки весом 235 граммов. Сейчас ее тестирует AB InBev Efes.

Фото: Алексей Цилер

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология ЦУР ТКО производство бизнес


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