В следующем году КСП области проведет ряд резонансных проверок

Контроль-счетная палата Новосибирской области в 2022 году проведет ряд проверок по выполнению проектов и программ за 2020-2022 годы. Их список согласовала ноябрьская сессия регионального парламента.

Так, проверке подлежит использование земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Новосибирской области, а также земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена. Напомним, весной 2021 года аграрии сообщали, что кадастровая стоимость сельхозземель в регионе, по сравнению с 2020 годом, выросла в 11 муниципальных районах области.

Проверка ждет ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Аудиторы также изучат эффективность и целевое использования средств областного бюджета в подпрограмме «Благоустройство территорий населенных пунктов» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» и в региональном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Одними из наиболее резонансных могут стать результаты проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, а также на объекты дорожной инфраструктуры.

В планы КСП также внесена проверка заключение и реализация соглашения о государственно-частном партнерстве инфекционной больницы. Напомним, партнером области в этом проекте выступает инвестиционно-строительный холдинг «К1». Капитальные затраты с НДС — 4,8 млрд рублей, в том числе на проектные работы — 62 млн, на строительство — 3,5 млрд, на оборудование — 1,2 млрд. Стоимость строительства с учетом оборудования и НДС — 139,2 тысячи рублей за кв. м, без НДС — 84,9 тысячи рублей за кв. м. Рассчитываться за этот проект область будет до 2027 года. 75 млн составит капитальный грант, 6,8 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на бюджет — 1,1 млрд рублей. Платежи область начнет с 2022 года При этом самые большие платежи — по 1,6 млрд — приходятся на 2023-2025 годы. Итоговая стоимость строительства определится после госэкспертизы, об этом сообщил на сессии регионального парламента министр экономического развития области Лев Решетников.

И наконец аудиторам поручено изучить практику заключения и реализации концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальных образованиях Новосибирской области. Судя по информации, которая проходит через комиссии горсовета Новосибирска, к городским концессиям и МЧП у депутатов возникает много вопросов.