В Омске отменили масленичные гуляния в центре города

Министерство культуры Омской области сообщило об отмене масленичных гуляний на Любинском проспекте. Причиной называется угроза распространения коронавируса. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Telegram-канал регионального министерства культуры.

— Мероприятия, приуроченные к Масленице, пройдут в омских учреждениях культуры. Ну а домашние чаепития с блинами никто не отменял! Так что тем, кто мечтал научиться печь правильные блины, пора доставать кулинарные книги, — прокомментировали в ведомстве.

При этом, на других локациях Омска гуляния не отменили.

Масленичная неделя начнется 8 марта и завершится 14-го числа.