Зарплата HR-специалистов в Новосибирске за год снизилась на 13%

Новосибирск стал одним из 12 крупнейших городов, где средняя зарплата в вакансиях для HR-специалистов за год снизилась: на 12,6% до 33 870 рублей в месяц. При этом указываемый соискателями в своих резюме доход всего на 1% превышает тот, на который они могли рассчитывать.

Наиболее сильно годовая динамика зарплаты HR-специалистов изменилась в Казани. Средний оклад увеличился на 44,3% (максимальное изменение среди 23 крупнейших городов) и составляет 44 420 рублей в месяц. Такой прирост позволил столице Татарстана занять второе место по размеру предлагаемого дохода в HR. Первенство принадлежит Москве с окладом 56 850 рублей в месяц.

В Новосибирске уровень зарплаты в области управления персоналом снизилась на 12,6% и составила 33 870 рублей в месяц.

Сильнее всего уровень зарплаты HR-специалистов упал в Тольятти – на 34,3% до 26 100 рублей в месяц. Из-за этого город оказался на предпоследнем месте по размеру оклада. Меньше платят только в Тюмени – в среднем 25 280 рублей в месяц.

В целом по стране средняя зарплата выросла на 4,5% за год и составила 37 100 рублей.

Отмечается, что российские кадровые работники грамотно оценивают уровень дохода, на который они могут рассчитывать. Желаемая зарплата превышает предлагаемый оклад всего на 0,1%, то есть на 50 рублей, и составляет 37 150 рублей в месяц. Наиболее близко к реальности обозначают свои финансовые запросы HR-специалисты Москвы (превышение равно 1,9%), Новосибирска (1%), Челябинска (0,6%) и Воронежа (-0,5%).

Самые высокие финансовые запросы у московских кадровиков (57 940 рублей в месяц), а самые низкие – у их коллег из Омска, 25 540 рублей в месяц, что на 31,3% ниже российского уровня желаемых зарплат.

По данным Авито, средняя зарплата по вакансиям во всех профессиях в России выросла на 5,5% (I квартал 2019 к I кварталу 2018 гг.) и составила 36 600 рублей в месяц. В Новосибирске она увеличилась на 9,5% до 36 900 рублей в месяц.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan