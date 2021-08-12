Банк «Левобережный» предлагает застраховать проценты по вкладам при досрочном расторжении договора

Страховка позволяет полностью компенсировать недополученные по вкладу доходы в случае непредвиденных жизненных ситуаций:

— утраты, гибели или повреждения квартиры;

— потери работы;

— смерти страхователя и/или его супруга(-и) и/или его родителей в результате несчастного случая;

— установления инвалидности;

— диагностирования тяжелого заболевания.

Страхователями могут быть дееспособные вкладчики в возрасте от 18 до 53 лет для женщин и до 58 лет для мужчин. Тариф составляет 0,2% годовых от страховой суммы в год. Например, для вклада на 250 000 рублей годовая страховка будет стоить всего 500 рублей.

В программу страхования попадают непополняемые вклады Банка «Левобережный» – «Любимый», «Любимый (пенсионер)», «Капиталъ» и «Забота». Если у вас уже открыты какие-либо из перечисленных вкладов, то вы можете застраховать проценты и по ним. Срок страхования – от 91 до 1095 дней (от 3 месяцев до 3 лет).

Задать вопросы по страхованию вкладов можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка. Чтобы получить консультацию по вкладам, оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется специалист.

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