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ВТБ: число клиентов среднего и малого бизнеса выросло почти на 20%

  • 12/08/2021, 17:58
Количество клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ составило более 750 тысяч.

Новости компанийРекордное значение превышает отметку начала года почти на 20%. Самым активным месяцем по числу открытых расчетных счетов с начала года стал апрель, когда 30 тысяч предпринимателей выбрали ВТБ своим банком-партнером.

 «ВТБ создает максимально комфортные и удобные сервисы для среднего и малого бизнеса, которые позволяют нам выполнять стратегический план по привлечению 1 миллиона клиентов до конца будущего года. Предприниматели ценят постоянное обновление продуктов, цифровизацию сервисов, конкурентные предложения по ставкам и доступные программы господдержки. С начала года кредитный портфель СМБ вырос на 8%, а объем привлеченных средств − на 9,4%. Мы нацелены и в дальнейшем расширять продуктовую линейку, предлагая　решение самых сложных финансовых задач　и их сопровождение на всех этапах развития компаний», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В этом году ВТБ значительно упростил и ускорил процесс открытия расчетного счета. Для ИП и ООО с единоличным исполняющим органом он занимает в отделении банка не более 25 минут. Зарезервировать расчетный счет можно на сайте заранее и получить его реквизиты за несколько секунд. В рамках развития экосистемы сервисов для среднего и малого бизнеса в этом году ВТБ запустил виртуальные бизнес-карты, новые услуги для торгово-сервисных предприятий и компаний-участников ВЭД, электронные таможенные и налоговые гарантии, сервисы удаленной регистрации бизнеса и выпуска КЭП для юрлиц. В рамках программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» клиенты могут получать сервисные бонусы за сотрудничество с банком.

По состоянию на 1 августа кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ (ПАО) превысил 1,53 трлн рублей. Наибольшие доли в нем занимают предприятия торговли (21,1%), недвижимости (14,8%), пищевой (12,5%) и сельскохозяйственной отрасли (7,5%). Линейка кредитных продуктов ВТБ рассчитана на разные потребности и сегменты предприятий. Популярностью пользуются как инвестиционное, так и оборотное кредитование, высокий спрос также сохраняется на программы рефинансирования.

Портфель привлеченных средств в сегменте СМБ за 7 месяцев увеличился до 1,91 трлн рублей. ВТБ расширил свою депозитную линейку для предпринимателей. Теперь они могут открыть новые депозиты «Авансовый» с выплатой процентов в начале срока и «Залоговый», который может выступать в роли обеспечения по кредитам и гарантиям.

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Регионы: Россия

Теги : финансы МСБ ВТБ банки


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