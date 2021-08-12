Цены на виноград выросли почти вдвое из-за новых законов

Причиной подорожания стал резкий рост спроса на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии, сообщает ГЛАС.ru. Закон запрещает российским виноделам использовать иностранное сырье — в противном случае они лишаются права называть свою продукцию вином и обязаны называть ее винным напитком. И если совсем недавно отечественные производители Крыма отдавали за 1 кг технического сорта винограда 60 рублей, то сегодня им предстоит отдать целых 150 рублей. Не радует обстановка и в солнечном Краснодарском крае. Теперь 1 кг главного компонента дурманящего нектара стоит 100 рублей, ранее – 60-70 рублей.

В этой ситуации в полной безопасности находятся винодельни, которые располагают собственными виноградниками. Как правило, это крупные производители. А вот мелкие винодельни, которых за последние годы появилось немало, рискуют остаться без недорогого сырья.

Для решения ситуации с сырьем виноделы и производители материала будут расширять площади под виноградники. Это приведет к росту капитальных затрат и долговой нагрузке у отечественных производителей не менее чем на 10-12% в год. Соответственно, ценник на российское вино в 2021-2022 годах может вырасти на 15-20%, говорят аналитики агентства НКР.

В целом, как считает Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов, положение не такое страшное, как его рисуют. Правда, не всем производителям понравилась данная весть, да и бизнесмены Крыма явно остались в большом минусе в сравнении с предпринимателями Краснодарского края.

В ближайшее время стоит предположить, на полках отечественных магазинов будут красоваться бутылки Краснодарского края, а вот крымское вино придется поискать по всему городу. Однако, если винные производители решат объединить свои силы и вместе справиться с экономическими сложностями, рост цен не станет такой уж большой проблемой.