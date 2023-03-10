Банк «Левобережный» предоставляет финансирование на исполнение контрактов МСБ

Сумма кредита – от 1 до 20 млн рублей, но не более 70% стоимости контракта. На сумму, превышающую 10 млн рублей, нужно дополнительно предоставить в залог жилую или коммерческую недвижимость, транспорт либо спецтехнику.

Кредит оформляется на срок до 36 месяцев (срок контракта + 90 дней). Ставка составляет от 13,5% годовых. Можно выбрать удобную форму выдачи средств – кредит или кредитную линию с лимитом задолженности. Гашение осуществляется в соответствии с условиями оплаты по финансируемому контракту. Банк принимает решение по выдаче кредита в течение 1 дня с момента предоставления документов.

Получить подробную информацию по кредитованию компаний МСБ можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный». Оставьте заявку на кредит на сайте или в ОНЛАЙН-офисе, и специалист вам перезвонит.

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Фото предоставлено пресс-службой банка