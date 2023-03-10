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Банк «Левобережный» предоставляет финансирование на исполнение контрактов МСБ

  • 10/03/2023, 15:51
Компании малого и среднего бизнеса могут получить кредит для исполнения контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП под залог прав требований по контракту.

Новости бизнесаСумма кредита – от 1 до 20 млн рублей, но не более 70% стоимости контракта. На сумму, превышающую 10 млн рублей, нужно дополнительно предоставить в залог жилую или коммерческую недвижимость, транспорт либо спецтехнику.

Кредит оформляется на срок до 36 месяцев (срок контракта + 90 дней). Ставка составляет от 13,5% годовых. Можно выбрать удобную форму выдачи средств – кредит или кредитную линию с лимитом задолженности. Гашение осуществляется в соответствии с условиями оплаты по финансируемому контракту. Банк принимает решение по выдаче кредита в течение 1 дня с момента предоставления документов.

Получить подробную информацию по кредитованию компаний МСБ можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный». Оставьте заявку на кредит на сайте или в ОНЛАЙН-офисе, и специалист вам перезвонит.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансирование контрактов МСБ Банк Левобережный


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