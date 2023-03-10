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Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту

  • 10/03/2023, 16:15
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капитальный ремонт Димитровского моста
Между тем, в Новосибирске идет капремонт Октябрьского моста и еще не сдан четвертый мост.

В 2023 году в Новосибирске будет подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту Димитровского моста. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

В этом году стоит задача разработать документацию с тем, чтобы подвергнуть капитальному ремонту Димитровский мост, так же, как сейчас ремонту подвергается коммунальный (Октябрьский) мост с тем, чтобы все проблемы окончательно решить, сообщает Анатолий Локоть. Это проблемы не только дорожного покрытия, но и ограждений, освещения и так далее.

ремонт Димитровского моста

Димитровский мост снова ремонтируют

Поводом «капиталить» Димитровский мост, по словам мэра, стало пришедшее в негодность дорожное полотно. При этом гарантийный срок для подрядчика, выполнявшего на мосту работы ранее, уже вышел. Напомним, речь идет об АО «Новосибирскавтодор».

Проблема ям на Дмитровском мосту есть, говорит глава города. Такая же проблема у нас была несколько лет назад с коммунальным мостом. Мы её решили после того, как провели поддерживающий ремонт по всему дорожному полотну. На Димитровском мосту более 5 лет назад был проведён ремонт дорожного полотна, гарантийные сроки окончены. Сегодня апеллировать гарантийным обязательством невозможно. Мы занимаемся поддерживающим ремонтом. Есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время при морозе использовать литой асфальт, чтобы ямы заделать. Этим сейчас занимается ДЭУ 1.

Напомним, что до 7 марта городские дорожные службы должны были отремонтировать около 600 квадратных метров дорожного полотна на Димитровском мосту. Капитальный ремонт сооружения не проводился с начала 00-х годов.

  Из-за значительного повреждения гидроизоляции вода, скапливаясь в нижних слоях дорожной одежды, вызывает разрушения на верхних слоях дорожного покрытия, сообщали в мэрии Новосибирска в начале марта. В настоящее время общий объем разрушений составляет 600 квадратных метров, и он продолжает увеличиваться при наступлении положительных температур во время цикла перехода через «ноль».

Напомним, капитальный ремонт Октябрьского моста начался в 2022 году. Работы по ремонту разделены на три этапа. Первый должны завершить до 9 декабря 2022 года, второй — до 8 декабря 2023-го, третий — до 9 декабря 2024-го. На капремонт планируется потратить 2,2 млрд рублей. Работы ведет ООО «СпецТрансСтрой». Впрочем, к концу 2024 года в Новосибирске должен заработать платный четвертый мост, расположенный рядом с Димитровским.

 

Ранее редакция сообщала о том, что область планировала в 2023 году вернуться к проектированию «Южного транзита». 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог капитальный ремонт Димитровского моста


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