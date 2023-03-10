Димитровский мост начали готовить к капитальному ремонту

В 2023 году в Новосибирске будет подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту Димитровского моста. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

— В этом году стоит задача — разработать документацию с тем, чтобы подвергнуть капитальному ремонту Димитровский мост, так же, как сейчас ремонту подвергается коммунальный (Октябрьский) мост с тем, чтобы все проблемы окончательно решить, — сообщает Анатолий Локоть. — Это проблемы не только дорожного покрытия, но и ограждений, освещения и так далее.

— Проблема ям на Дмитровском мосту есть, — говорит глава города. — Такая же проблема у нас была несколько лет назад с коммунальным мостом. Мы её решили после того, как провели поддерживающий ремонт по всему дорожному полотну. На Димитровском мосту более 5 лет назад был проведён ремонт дорожного полотна, гарантийные сроки окончены. Сегодня апеллировать гарантийным обязательством невозможно. Мы занимаемся поддерживающим ремонтом. Есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время при морозе использовать литой асфальт, чтобы ямы заделать. Этим сейчас занимается ДЭУ — 1.

Поводом «капиталить» Димитровский мост, по словам мэра, стало пришедшее в негодность дорожное полотно. При этом гарантийный срок для подрядчика, выполнявшего на мосту работы ранее, уже вышел. Напомним, речь идет об АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, что до 7 марта городские дорожные службы должны были отремонтировать около 600 квадратных метров дорожного полотна на Димитровском мосту. Капитальный ремонт сооружения не проводился с начала 00-х годов.

— Из-за значительного повреждения гидроизоляции вода, скапливаясь в нижних слоях дорожной одежды, вызывает разрушения на верхних слоях дорожного покрытия, — сообщали в мэрии Новосибирска в начале марта. — В настоящее время общий объем разрушений составляет 600 квадратных метров, и он продолжает увеличиваться при наступлении положительных температур во время цикла перехода через «ноль».

Напомним, капитальный ремонт Октябрьского моста начался в 2022 году. Работы по ремонту разделены на три этапа. Первый должны завершить до 9 декабря 2022 года, второй — до 8 декабря 2023-го, третий — до 9 декабря 2024-го. На капремонт планируется потратить 2,2 млрд рублей. Работы ведет ООО «СпецТрансСтрой». Впрочем, к концу 2024 года в Новосибирске должен заработать платный четвертый мост, расположенный рядом с Димитровским.

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