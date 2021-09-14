Банк «Левобережный» предоставляет скидку на бизнес-пакеты РКО новым клиентам

Чтобы воспользоваться предложением, купите понравившийся бизнес-пакет РКО в день открытия рублевого расчетного счета. Размер скидки зависит от выбранного срока действия пакета: 3 мес. – 10%, 6 мес. – 15%, 9 мес. – 20%, 12 мес. – 25%. Акция распространяется на бизнес-пакеты «Старт», «Рост», «Стабильный», «Все включено» для юридических лиц и пакет-конструктор «Мой бизнес – мои правила» – для ИП.

В рамках специального предложения клиенты смогут получить комплекс услуг – от открытия счета до внесения/снятия средств и перечисления на счета физических лиц на льготных условиях. Минимальная стоимость бизнес-пакета с учетом скидки – 428 рублей в месяц для юридических лиц и 375 рублей – для ИП. Подобрать пакет РКО, в наибольшей степени отвечающий целям вашего бизнеса, помогут специалисты банка по телефону 8-800-3333-555 и в офисах. Предложение* действует с 01.09.2021 по 01.09.2022.

Открыть расчетный счет можно дистанционно или в офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Реквизиты счета предоставляются в течение 5 минут после подачи заявки на его открытие.

Заполнить заявку на открытие счета

* Если клиент решит сменить приобретенный бизнес-пакет РКО до окончания срока его действия, то денежные средства за неиспользованный проплаченный авансовый период не вернутся. Также за оплату пакетов на 6 и 12 месяцев в рамках акции не производится начисление баллов по Программе клиентской лояльности.

Акция не совместима с другими специальными предложениями банка: «Групповой тариф», «На здоровье», «Одна вторая», «Скидка на РКО при подаче заявки с сайта».