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Банк Акцепт поддержит бизнесменов, участвующих в тендерах и госзакупках

  • 14/09/2021, 19:35
Что поможет бизнесу исполнять контракты удобно и выгодно — в Банке Акцепт дали ответ.

Для компаний, участвующих в тендерах и  госзакупках,  Банк Акцепт предоставляет банковские гарантии в рамках  44-ФЗ и 223-ФЗ на следующие цели:

  1. Новости компанийдля участия в тендере, конкурсе, аукционе;
  2. для обеспечения обязательства уплаты таможенных платежей и налогов;
  3. для обеспечения исполнения обязательств по контракту:
  • по требованию поставщика – платежная банковская гарантия;
  • по требованию покупателя – гарантия исполнения обязательств по контракту.

Условия получения банковских гарантий:

  • в индивидуальном порядке банк предоставляет до 500 млн. руб.;
  • банковская гарантия безотзывная;
  • гарантия не может быть передана третьему лицу;
  • сумма банковской гарантии не ограничена;
  • срок гарантии — не более 3-х лет;
  • комиссия банковской гарантии определяется индивидуально для каждого клиента;
  • в качестве обеспечения по гарантии могут выступать: депозит юридического лица, ценные бумаги, недвижимость, автотранспорт или спецтехника, производственное и торговое оборудование.

Срок рассмотрения заявки на выдачу банковской гарантии не более 5 рабочих дней.

Также в Банке Акцепт предусмотрены экспресс-гарантии. Они разработаны специально для бизнеса, подходящего под требования федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ. Для исполнения обязательств в рамках 44-ФЗ и ФЗ 223.

Срок рассмотрения заявок на получение экспресс-гарантии всего 1 рабочий день, с момента предоставления полного пакета документов!

На что можно взять экспресс-гарантию?

  1. обеспечение заявок на участие в конкурсе/тендере;
  2. возврат аванса в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ;
  3. обеспечение исполнения государственных/муниципальных контрактов;
  4. исполнения гарантийных обязательств по контракту.

Преимущества:

  • рассмотрение заявки за 1 день;
  • минимальный пакет документов;
  • при выдаче экспресс-гарантии на участие в конкурсе, банк одновременно устанавливает размер гарантии на исполнение контракта;
  • возможность получения лимита экспресс-гарантий до 11 млн. руб., который можно использовать по мере участия в аукционах.

Подробности у менеджеров банка по телефонам: 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53 и на akcept.ru

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Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы госзакупки бизнес банки Банк Акцепт


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