Банк Акцепт поддержит бизнесменов, участвующих в тендерах и госзакупках

Для компаний, участвующих в тендерах и госзакупках, Банк Акцепт предоставляет банковские гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ на следующие цели:
Условия получения банковских гарантий:
Срок рассмотрения заявки на выдачу банковской гарантии не более 5 рабочих дней.
Также в Банке Акцепт предусмотрены экспресс-гарантии. Они разработаны специально для бизнеса, подходящего под требования федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ. Для исполнения обязательств в рамках 44-ФЗ и ФЗ 223.
Срок рассмотрения заявок на получение экспресс-гарантии всего 1 рабочий день, с момента предоставления полного пакета документов!
На что можно взять экспресс-гарантию?
Преимущества:
Подробности у менеджеров банка по телефонам: 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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