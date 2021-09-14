Банк Акцепт поддержит бизнесменов, участвующих в тендерах и госзакупках

Для компаний, участвующих в тендерах и госзакупках, Банк Акцепт предоставляет банковские гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ на следующие цели:

для участия в тендере, конкурсе, аукционе; для обеспечения обязательства уплаты таможенных платежей и налогов; для обеспечения исполнения обязательств по контракту:

по требованию поставщика – платежная банковская гарантия;

по требованию покупателя – гарантия исполнения обязательств по контракту.

Условия получения банковских гарантий:

в индивидуальном порядке банк предоставляет до 500 млн. руб.;

банковская гарантия безотзывная;

гарантия не может быть передана третьему лицу;

сумма банковской гарантии не ограничена;

срок гарантии — не более 3-х лет;

комиссия банковской гарантии определяется индивидуально для каждого клиента;

в качестве обеспечения по гарантии могут выступать: депозит юридического лица, ценные бумаги, недвижимость, автотранспорт или спецтехника, производственное и торговое оборудование.

Срок рассмотрения заявки на выдачу банковской гарантии не более 5 рабочих дней.

Также в Банке Акцепт предусмотрены экспресс-гарантии. Они разработаны специально для бизнеса, подходящего под требования федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ. Для исполнения обязательств в рамках 44-ФЗ и ФЗ 223.

Срок рассмотрения заявок на получение экспресс-гарантии всего 1 рабочий день, с момента предоставления полного пакета документов!

На что можно взять экспресс-гарантию?

обеспечение заявок на участие в конкурсе/тендере; возврат аванса в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ; обеспечение исполнения государственных/муниципальных контрактов; исполнения гарантийных обязательств по контракту.

Преимущества:

рассмотрение заявки за 1 день;

минимальный пакет документов;

при выдаче экспресс-гарантии на участие в конкурсе, банк одновременно устанавливает размер гарантии на исполнение контракта;

возможность получения лимита экспресс-гарантий до 11 млн. руб., который можно использовать по мере участия в аукционах.

Подробности у менеджеров банка по телефонам: 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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