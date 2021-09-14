Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

Управление дорожного строительства Новосибирска подвело итоги аукциона на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. Стартовая цена работ составляла 43,6 млн рублей. По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до 5 кв. м и толщиной 5 см с помощью литого асфальта, уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом — выполнить фрезерование и обустройство верхнего слоя, поднять смотровые и дождеприемные колодцы до уровня покрытия. Подрядчик должен закончить работы до 29 октября этого года.

Судя по тендерной документации, заявки на торги подали четыре компании. Названия участников не раскрываются. Все были допущены к торгам. В ходе аукциона сделан всего один шаг с понижением до 43,39 млн рублей. Как говорится в заключении комиссии, по итогам анализа вторых частей заявок компания ООО «СтройСити» была признана победителем.

По данным Seldon.Basis, компания ООО «СтройСити» создана в 2006 году. Директор компании — Максим Клепиков, владелец —Алиев Техран Алекбер Оглы (100% с 2019 года, до этого собственником и директором компании был Голубенко Андрей Викторович). УК — 10 тысяч рублей, выручка в 2020 году составила 391 млн рублей (в 2019-м — 363 млн рублей), чистая прибыль — 546 тысяч (30,4 млн рублей). Всего компания заключила 105 контрактов в качестве поставщика на 1,9 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c МКУ «УЖКХ» города Бердска (основной заказчик).

Напомним, в мае мэрия Новосибирска направила на экспертизу проектно-сметную документацию по капитальному ремонту Октябрьского моста. Глава города уточнял, что капремонт рассчитан на два года. В 2021-м планировалось привести в порядок дорожное покрытие моста, а работы по остальным элементам провести в 2020-м. В июне называлась примерная сумма капремонта — 1,6 млрд рублей.

На минувшей неделе в ходе выездного совещания на площадку ледовой арены мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что капремонт откладывается, так как у города нет на это средств. На следующий день министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что область подключается к решению вопроса о финансировании капремонта моста.