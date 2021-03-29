Банк «Левобережный» предоставляет возможность пропустить платеж по кредитной карте

Это своеобразная страховка владельца кредитной карты от непредвиденных случаев.

В жизни бывают разные ситуации и некоторые обстоятельства иногда выходят из-под нашего контроля. Для таких случаев банк предусмотрел услугу пропуска платежа. При этом вам не нужно ничего объяснять и собирать справки, свидетельствующие об уважительных причинах и необходимости отсрочки.

Оформить услугу можно как дистанционно, в системе ДБО, так и в офисе банка, при обращении к специалисту по обслуживанию физических лиц. Это позволит избежать штрафных санкций в случае пропуска обязательного платежа. Пользоваться услугой можно неоднократно.

Для самостоятельной подачи заявки нужно зайти в ДБО Faktura.ru и выбрать в «Меню» пункт «Заявления, сообщения». Далее нажмите на кнопку «+ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ». Затем в разделе «Потребительское кредитование» выберите услугу «Пропуск платежа по кредитной карте». В появившемся списке выберите нужный кредитный договор и счет для списания комиссии. Обращаем ваше внимание, что погасить комиссию по кредитной карте необходимо в дату выполнения услуги «Пропуск платежа». В случае возникновения вопросов при оформлении заявки вы всегда можете обратиться к специалистам Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555.

Подключить «Пропуск платежа» можно, если:

вы уже произвели хотя бы 1 обязательный платеж по кредитной карте;

у вас нет просроченной задолженности по кредитному договору.

Выполнение операции возможно не позднее, чем за 1 день до даты оплаты текущего обязательного платежа. При этом заявку вы можете подать и раньше, как только появится необходимость в отсрочке.

Напомним, что в Банке «Левобережный» (ПАО) можно оформить кредитную карту PRO100 со 100-дневным периодом без процентов, лимитом до 300 тысяч рублей, возможностью бесплатного снятия до 100 тысяч рублей и кешбэком за покупки. И самое главное, карта выдается сразу при обращении в отделение банка. Это отличный выход из ситуации, когда вам срочно нужны деньги. Заполнить заявку на оформление карты можно также на сайте банка.