Андрей Травников: В Новосибирске уже пора объявлять третий режим «повышенной готовности»

— В Новосибирске уже впору объявлять третий режим «повышенной готовности» — по состоянию дорог. Я месяц наблюдаю, что погода позволяет в отдельные дни приступать к ямочному ремонту. За этот период ни одной бригады дорожников на улицах не увидел. То ли больших денег ждут, то ли больших ям, — сообщил на оперативном заседании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

До этого заммэра Новосибирска Борис Буреев выступал с докладом о прошедшей неделе и сообщил, что в городе с 25 марта введен режим ЧС в связи с большим количеством снега на улицах и подтопляемых территориях, а также резким потеплением.

— Если Клемешов (Олег Клемешов — вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству. — Ред.) в очередной раз ждет напоминания от губернатора, то передайте: уже можно приступать к ямочному ремонту, — добавил Травников.

До этого публично работу департамента, подведомственного Олегу Клемешову, раскритиковал первый замгубернатора Владимир Знатков — на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения. Он посоветовал чиновнику посмотреть, как снег убирают в Бердске и Кольцово, а также подумать о передаче этих работ на аутсорсинг.

Напомним, на минувшей неделе мэр Новосибирска объявил, что в городе вводится режим ЧС, в рамках которого в муниципалитете будет проходить уборка снега и другие противопаводковые мероприятия. Режим ЧС облегчает ситуацию, позволяя избежать конкурсной процедуры, предусмотренной 44-ФЗ, чтобы оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для ликвидации опасности подтопления. Вопрос о введении режима ЧС на мартовской сессии горсовета подняли депутаты от фракции «Единая Россия».

24 марта губернатор Новосибирской области подписал постановление, согласно которому масочный режим в регионе официально продлевается до майских праздников.

С начала работы Центра управления регионом за 4 месяца обработаны 20 тысяч обращений (более 500 обращений в месяц), по которым решены 17 тысяч проблем и вопросов, из них более 4 тысяч — «снежный кейс». Сколько из них пришлось на Новосибирск, не уточняется.