ВТБ: спрос новосибирцев на театры вырос в полтора раза

По данным эквайрингового бизнеса банка, за первые три недели весны новосибирцы потратили на билеты в театры более 2,5 млн рублей – на 52% больше, чем в марте прошлого года, когда в России началась пандемия COVID-19. Средний чек составил около 1,5 тыс. рублей.

Расходы новосибирцев на кинотеатры также восстанавливаются. С начала марта жители столицы Сибири потратили на кинопросмотры на 35% больше аналогичного периода 2020 года и на 23% выше показателей февраля. Выручка кинотеатров по сравнению с допандемийным мартом 2019 года приросла на 7%, а средний составил 660 рублей.

В целом по России, по статистике эквайринга ВТБ, траты на билеты в театры за март превысили 700 млн рублей – на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом к предыдущему месяцу выручка театров увеличилась незначительно – в пределах 5%, а по сравнению с мартом 2019 года снизилась на 28%. Средний чек по сравнению с 2019 годом пока ниже на 13% и составляет около 2,5 тыс. рублей.

Выручка российских кинотеатров, находящихся на эквайринге ВТБ, в марте увеличилась к предыдущему году на четверть и достигла 124 млн рублей. По сравнению с февралем она выросла на 15%, но все еще на 17% ниже, чем в 2019 году.