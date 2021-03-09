Банк «Левобережный» признан лучшим партнером Гарантийного фонда НСО в 2020 году

По итогам прошлого года Банк «Левобережный» (ПАО) стал лидером по участию в программе кредитования субъектов МСП под поручительство фонда.

Генеральный директор банка Владимир Шапоренко получил благодарственное письмо от имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. «Левобережный» наградили за активное участие в реализации на территории НСО национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части предоставления субъектам МСП финансовых ресурсов. Грамоты банкам-партнерам Гарантийного фонда вручали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андрей Гончаров и заместитель министра – начальник управления промышленности и предпринимательства Вадим Васильев. Всего награды по итогам 2020 года получили 7 федеральных и 2 региональных банка.

По словам исполнительного директора Гарантийного фонда НСО Ольги Дроновой, в прошлом году фонд предоставил 409 поручительств МСП почти на 3,3 млрд рублей. Это на 41% выше плановых показателей. В экономику региона было привлечено порядка 9,5 млрд рублей за счет кредитов, банковских гарантий и займов, выданных под поручительство фонда.