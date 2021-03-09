Продолжается исход из департамента промышленности Новосибирска

По информации мэрии Новосибирска, начальник департамента промышленности и предпринимательства Александр Люлько уходит с работы с 9 февраля. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Стоит напомнить, что работа департамента под руководством Люлько в последнее время неоднократно становились поводом для критики со стороны депутатов горсовета, а в начале года решениями нескольких профильных комиссий департаменту был выставлен «неуд», в части реализации проекта «Умная остановка» на территории города. После этого со стороны руководства муниципалитета, а именно главы города Анатолия Локтя и его первого заместителя Геннадия Захарова прозвучали заявления о реорганизации подразделения. Вскоре из департамента ушел глава управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко. Пока в мэрии не сообщают, кто возглавит департамент после ухода Люлько. По предварительной информации, озвученной в ряде источников, обязанности начальника департамента, вероятнее всего, будет исполнять глава управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. После ухода Леоненко Витухин возглавил управление предпринимательства и инвестиционной политики.

Александр Люлько был назначен начальником департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в июле 2014 года. До этого Люлько четырежды избирался в депутаты горсовета, был членом комиссии по градостроительству, научно-производственному развитию и предпринимательству, советником председателя СО РАН.