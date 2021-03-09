В Новосибирской области урезают расходы на защиту от паводка

В программу «Охрана окружающей среды» в рамках направления «Предупреждение подтопления поверхностными водами, понижения грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области» вносятся изменения.

В 2021 году в Искитимском районе предполагается вывести из зоны подтопления 123 объекта — жилые дома и социально-культурные учреждения — в результате реконструкции обводного канала. На эти цели планируется направить 35,2 млн рублей.

Кроме того, предполагается провести разработку четырех проектов защиты от подтопления территорий Татарска, Чанов, Усть-Тарки, Оби, Толмачевского сельсовета, Новосибирска.

Параллельно в регионе запланирована разработка двух пакетов документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений в Искитимском и Новосибирском районах, а также текущий ремонт 23 ГТС в Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Коченевском, Куйбышевском, Кыштовском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском и Тогучинском районах. На эти цели отдельной строкой будут направлены 4,4 млн рублей.

Всего в ходе реализации программы от подтопления по итогам 2021 года предполагается обезопасить 3,4 тысяч объектов (нарастающим итогом с 2014 года). Такие данные в ходе заседания комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям озвучил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Севастьянов. Планы работы на 2022-2024 годы министерство пока не комментирует.

— Смотрим таблицу «Количество объектов, выведенных из зоны подтопления», — заявил зампредседателя комитета Денис Субботин. — В 2021 году их 3,4 тысячи (нарастающим итогом с 2014 года), в 2022-м — 6,5 тысячи, к 2024-му — 8,2 тысячи объектов вывести из этой опасной зоны. А вы предлагаете остановиться на 3,4 тысячи. Как это понимать? Пусть их дальше топит?

— Вместо 98 млн на 2021 год выделены 35 млн, — говорит Севастьянов. — Поэтому в конечном итоге по объектам, которые можем «закрыть», будет вводиться соответствующий вектор. То есть здесь динамика все равно будет положительная. Но если у депутатов есть предложения в закон об областном бюджете о том, как перераспределить средства, мы эту строчку поправим и больше объектов выведем.

По словам Севастьянова, причина снижения числа объектов в программе связана с сокращением объема финансирования.

Депутаты пока не готовы назвать соответствующие изменения в областной бюджет.

— Уповать на депутатов не стоит, — заявил, подводя итоги обсуждения, председатель комитета Александр Терепа. — Во всяком случае я бы не рекомендовал это делать в части выявления подтопляемых объектов и осуществления более оперативных мер, чем те, которые вы выбираете. Хотя вы заявили: 8 тысяч объектов находятся в зоне подтопления, а вы все равно стоите на 3,4 тысячи. В какой-то части, наверное, прежде всего, здесь выбор приоритетности, где наиболее важно, где просто бесхозяйственность, а где действительно требуется создание каких-то сооружений. Мы эти приоритеты должны понимать. Мы не увидели визуализацию ваших изменений, нам бы проще было. В силу чего выбраны эти 3,4 тысячи объектов? Найдите какой-то способ нас проинформировать.

Всего, по информации Министерства природных ресурсов и экологии, на 2021 год на программу «Охрана окружающей среды» в области планируется направить 111,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 66,2 млн, областного бюджета — 44,3 млн, местных бюджетов — 518 тысяч рублей.

В феврале на совещании в полпредстве отмечалось, что в зоне подтопления в округе находятся более 700 населенных пунктов (где проживают около 180 тысяч человек), а также 265 соцобъектов и 380 участков автодорог.