Банк «Левобережный» продолжит льготное кредитование малого и среднего бизнеса Сибири по эффективной ставке 8,5% годовых

18 февраля 2019 года на заседании комиссии Министерства экономического развития РФ был утвержден список банков, уполномоченных выдавать кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Банк «Левобережный» был вновь включён в число организаций, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса.*

— Это живая программа, благодаря которой бизнес получает хорошую поддержку и реальные возможности финансирования. А мы являемся проводником, помогая компаниям получить кредит по льготной ставке 8,5% годовых, что на рыночных условиях сделать невозможно, — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Льготное кредитование в Банке «Левобережный» по ставке 8,5% годовых смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории присутствия Банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.



— На сотрудничество с Банком «Левобережный» в рамках данной программы могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в привлечении дополнительных ресурсов на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели. Минимальная сумма кредита установлена в размере 3 млн рублей, что позволит максимальному числу компаний воспользоваться возможностями льготного финансирования, — говорит кандидат экономических наук, заместитель генерального директора Банка «Левобережный», Людмила Глушкова.



В 2018 году Банк «Левобережный» был в числе 15 банков, уполномоченных выдавать льготные кредиты малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей по эффективной ставке 6,5% годовых. За 2018 год Банком было выдано 130 кредитов на общую сумму свыше 3 млрд руб. За время действия программы кредит в Банке «Левобережный» получили такие сибирские компании как: ООО «СК «Армада», ООО Компания «Гофромастер», АО «Вектор-БиАльгам», ООО «СЗГЦ», ООО «Европласт-ЕнисейПром», ООО «С2 ГРУПП», ООО «Элизиум», ООО «Нео-Пак», ООО «ТК «Кузбасс Групп» и многие другие.

Благодаря этой программе стала возможна реализация, в том числе социально значимых проектов на территории Сибирского федерального округа, таких как строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ» в р.п. Краснообск Новосибирской области.

— Сегодня, за счёт получения мер финансовой поддержки в рамках действующих федеральных программ можно повысить показатели экономической эффективности социально значимых и инфраструктурных проектов, потребность в которых очень высока, — говорит Павел Кива, учредитель и руководитель ООО «СК «Армада», входящего в ГК «Форум».

В 2019 году ещё больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит, так как список приоритетных отраслей был расширен и на данный момент включает в себя, в том числе:

Обрабатывающее производство;

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма;

Деятельность в области информации и связи;

Транспортировка и хранение;

Деятельность в области здравоохранения;

Деятельность в области образования;

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов;

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);

Деятельность в области культуры, спорта;

Деятельность профессиональная, научная и техническая;

Деятельность в сфере бытовых услуг;

Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории моногородов;

Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели.

Полные условия кредитования можно уточнить в офисах Банка «Левобережный» и по телефону 8-800-3333-555.

*Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764).

Фото: пресс-служба банка