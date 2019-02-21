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Переизбрано руководство новосибирского штаба ОНФ

Ректор НГАУДИ Наталья Багрова сменила на посту сопредседателей регионального штаба Общероссийского народного фронта ректора СГУПС Алексея Манакова.
  • 21/02/2019, 10:19
новый состав регионального штаба и региональной ревизионной комиссии ОНФ

19 февраля на конференции регионального отделения «Общероссийского народного фронта» делегаты переизбрали региональный штаб и региональную ревизионную комиссию, сообщили в пресс-службе ОНФ. Штаб теперь состоит не из 43, а из 27 человек. Ревизионную комиссию по-прежнему возглавляет Игорь Галл-Савальский.

Члены штаба избрали сопредседателей отделения движения. Теперь штаб ОНФ в Новосибирской области возглавляют председатель Новосибирской областной ассоциации врачей, вице-президент Национальной медицинской палаты, главврач городской клинической поликлиники №1 Сергей Дорофеев, председатель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Соколов и ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) Наталья Багрова. Последняя на этом посту сменила Алексея Манакова, ректора СГУПС, который был сопредседателем отделения «ОНФ» в течение трех сроков.

Фото: пресс-служба регионального штаба ОНФ

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