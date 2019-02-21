Телеграм-бот для бизнеса: как сэкономить расходы на отдел подбора персонала

Ирина Бредихина, интернет-маркетолог компании «Маркетика» поделилась кейсом компании по разработке бота для федеральной сети автосервисов FIT SERVICE:

Исходные данные

Компания FIT SERVICE — крупнейшая сеть автосервисов инновационного формата в России. Оказывает полный спектр услуг для автовладельцев. На сегодняшний день FIT SERVICE — это 170 автостанций в 75 городах.

Сеть стремительно растет, поэтому у компании есть постоянная потребность в новых кадрах. За решением этой проблемы они обратились к нам для разработки телеграм-бота.

Целью проекта была автоматизация процесса первичного отбора кандидатов и сокращение времени на обработку данных.

Перед нами стояла задача по реализации онлайн-тестирования в телеграм-боте по направлениям:

1) оценка квалификации (тест по профессиональным знаниям, 10 вопросов);

2) оценка личностных характеристик (16-факторный опросник Кеттелла).

Результат

В функционале бота реализовано три основных этапа:

анкета кандидата;

профессиональное тестирование;

тестирование личностных характеристик по опроснику Кеттелла.

Анкета кандидата подразумевает:

Выбор вакансии: автоэлектрик, автослесарь, мастер-приемщик, руководитель СТО.

Личные данные: ФИО, контактный телефон, город.

Профессиональное тестирование

Квалификационный тест из 10 вопросов с временным ограничением на выполнение (10 минут).

Кандидат может пройти тестирование на позиции автоэлектрика, автослесаря, мастера-приемщика и руководителя СТО.

После выбора вакансии вносятся личные данные кандидата: ФИО, контактный телефон, выбирается город.

Некоторые вакансии предполагают два тестирования: квалификационное и личностное, некоторые — только одно.

На квалификационный тест дается ограниченное время — чтобы не было возможности искать ответы.

Одним из наиболее сложных этапов была реализация тестирования по опроснику Кеттелла — это связано с его особенностями.

Опросник Кеттелла включает в себя 105 вопросов и 17-факторный ключ.

Для обработки результатов используется ключ, переводящий баллы в оценки, а оценки — в другую систему условных единиц. Полученные единицы суммируются по группам, каждая привязывается к какой-то личностной характеристике.

По итогам прохождения теста пользователь может ознакомиться с результатами.

Результаты теста Кеттелла сравниваются с профилем вакансии и отправляются в отдел кадров как краткая характеристика. Дополнительно отравляется pdf-файл с подробными результатами.

Сейчас проходит второй этап проекта — интеграция результатов в CRM-систему заказчика.

По словам руководителя отдела персонала FIT SERVICE Татьяны Свеженцевой, благодаря внедрению чат-бота:

— Оценка профессиональной пригодности кандидата происходит в течение 10 минут, без усилий при обработке результатов тестирования.

— Кандидат получает мгновенную обратную связь по результатам тестирования, не ждет звонка из отдела подбора персонала.

— Происходит экономия такого невозобновляемого ресурса, как время — в 2 раза. То есть вдвое возрастает производительность одного менеджера по персоналу.

Телеграм-боты становятся все более востребованными в бизнесе. Их активно используют для сервисов доставки еды, для напоминаний о посещении врача или о продлении подписки, для покупки билетов, заказа такси и много другого.

Материал подготовила Ирина Бредихина, интернет-маркетолог Маркетики

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