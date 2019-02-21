Телеграм-бот для бизнеса: как сэкономить расходы на отдел подбора персонала

Ирина Бредихина, интернет-маркетолог компании «Маркетика» поделилась кейсом компании по разработке бота для федеральной сети автосервисов FIT SERVICE:
Исходные данные
Компания FIT SERVICE — крупнейшая сеть автосервисов инновационного формата в России. Оказывает полный спектр услуг для автовладельцев. На сегодняшний день FIT SERVICE — это 170 автостанций в 75 городах.
Сеть стремительно растет, поэтому у компании есть постоянная потребность в новых кадрах. За решением этой проблемы они обратились к нам для разработки телеграм-бота.
Целью проекта была автоматизация процесса первичного отбора кандидатов и сокращение времени на обработку данных.
Перед нами стояла задача по реализации онлайн-тестирования в телеграм-боте по направлениям:
1) оценка квалификации (тест по профессиональным знаниям, 10 вопросов);
2) оценка личностных характеристик (16-факторный опросник Кеттелла).
Результат
В функционале бота реализовано три основных этапа:
Анкета кандидата подразумевает:
Выбор вакансии: автоэлектрик, автослесарь, мастер-приемщик, руководитель СТО.
Личные данные: ФИО, контактный телефон, город.
Профессиональное тестирование
Квалификационный тест из 10 вопросов с временным ограничением на выполнение (10 минут).
Кандидат может пройти тестирование на позиции автоэлектрика, автослесаря, мастера-приемщика и руководителя СТО.
После выбора вакансии вносятся личные данные кандидата: ФИО, контактный телефон, выбирается город.
Некоторые вакансии предполагают два тестирования: квалификационное и личностное, некоторые — только одно.
На квалификационный тест дается ограниченное время — чтобы не было возможности искать ответы.
Одним из наиболее сложных этапов была реализация тестирования по опроснику Кеттелла — это связано с его особенностями.
Опросник Кеттелла включает в себя 105 вопросов и 17-факторный ключ.
Для обработки результатов используется ключ, переводящий баллы в оценки, а оценки — в другую систему условных единиц. Полученные единицы суммируются по группам, каждая привязывается к какой-то личностной характеристике.
По итогам прохождения теста пользователь может ознакомиться с результатами.
Результаты теста Кеттелла сравниваются с профилем вакансии и отправляются в отдел кадров как краткая характеристика. Дополнительно отравляется pdf-файл с подробными результатами.
Сейчас проходит второй этап проекта — интеграция результатов в CRM-систему заказчика.
По словам руководителя отдела персонала FIT SERVICE Татьяны Свеженцевой, благодаря внедрению чат-бота:
— Оценка профессиональной пригодности кандидата происходит в течение 10 минут, без усилий при обработке результатов тестирования.
— Кандидат получает мгновенную обратную связь по результатам тестирования, не ждет звонка из отдела подбора персонала.
— Происходит экономия такого невозобновляемого ресурса, как время — в 2 раза. То есть вдвое возрастает производительность одного менеджера по персоналу.
Телеграм-боты становятся все более востребованными в бизнесе. Их активно используют для сервисов доставки еды, для напоминаний о посещении врача или о продлении подписки, для покупки билетов, заказа такси и много другого.
Материал подготовила Ирина Бредихина, интернет-маркетолог Маркетики
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