Банк «Левобережный» проведет бесплатный вебинар по ВЭД

Вебинар состоится 3 июня в 14:00 по новосибирскому времени.

В программе мероприятия запланированы выступления экспертов ВЭД в разных отраслях.

Президент АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», член Экспертного Совета по развитию экспорта в Новосибирской области Ольга Викторовна Корпачева расскажет о мерах поддержки субъектов МСП и участников внешнеэкономической деятельности в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.

Руководитель отдела ВЭД компании АО «ВЭД Агент» Анна Андрющенко обсудит с участниками влияние эпидемии и торговых войн с США на импорт из Китая, а также представит новые возможности развития в этом направлении.

О мерах регулятора, направленных на защиту участников ВЭД в период пандемии COVID-19, расскажет начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев.

Участие в вебинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка. После регистрации каждый получит специальную ссылку для входа.

Ознакомиться с подробной программой семинара можно в разделе «Мероприятия».

Вебинар пройдет 3 июня с 14:00 до 16:00 по новосибирскому времени.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555

Возраст 18+

Фото: pixabay.com, автор- geralt