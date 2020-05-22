Банк «Левобережный» проведет бесплатный вебинар по ВЭД

Вебинар состоится 3 июня в 14:00 по новосибирскому времени.
В программе мероприятия запланированы выступления экспертов ВЭД в разных отраслях.
Президент АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», член Экспертного Совета по развитию экспорта в Новосибирской области Ольга Викторовна Корпачева расскажет о мерах поддержки субъектов МСП и участников внешнеэкономической деятельности в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.
Руководитель отдела ВЭД компании АО «ВЭД Агент» Анна Андрющенко обсудит с участниками влияние эпидемии и торговых войн с США на импорт из Китая, а также представит новые возможности развития в этом направлении.
О мерах регулятора, направленных на защиту участников ВЭД в период пандемии COVID-19, расскажет начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев.
Участие в вебинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка. После регистрации каждый получит специальную ссылку для входа.
Ознакомиться с подробной программой семинара можно в разделе «Мероприятия».
Вебинар пройдет 3 июня с 14:00 до 16:00 по новосибирскому времени.
Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555
Возраст 18+
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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