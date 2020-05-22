Дело обманутых дольщиков отправлено в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «ПТК-30» по предварительному сговору с иными соучастниками из числа руководителей группы компаний «ПТК-30» в 2016-2017 гг. похищал у жителей Новосибирской области и иных регионов денежные средства, предназначенные для строительства жилых домов.

— Без разрешительной документации руководитель агентства недвижимости заключал с гражданами предварительные договоры участия в долевом строительстве квартир в двух многоквартирных домах на так называемом «нулевом цикле». Денежные средства покупатели вносили по договорам беспроцентного займа и за якобы оказанные организацией информационно-консультационные услуги при покупке недвижимости. В результате таких действий пострадали более 180 граждан, размер причиненного ущерба превысил 300 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест.

В ходе предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал изобличающие других соучастников преступления показания.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- Convegni_Ancisa