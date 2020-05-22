Отечественная туротрасль не сможет выполнить требования Роспотребнадзора

Лариса Нюренбергер, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ:

— Очевидно, что туристская индустрия наиболее остро ощутила на себе негативные последствия пандемии коронавируса. На официальном сайте Всемирная туристская организация ООН (ВТО) опубликовала прогноз относительно восстановления туризма в 2020 году. Специалисты ВТО обозначили 3 вероятных сценария развития событий. Если открытие границ начнется в июне-июле, то интенсивность международных туристских потоков снизится на 50-60%. В случае, если меры по ограничению распространения коронавируса будут сняты в сентябре, эта цифра вырастет до 70%. По самому пессимистичному сценарию количество путешествий упадет на 80%, если восстановление туризма начнется лишь к концу года.

Сложившаяся ситуация может привести к потере от 900 до 1 млрд. туристских прибытий, а снижение туристской выручки национальных экономик может достичь 1 трлн долларов. Кроме того, общемировой объем потери рабочих мест в туризме и сопряженных отраслях составит более 100 млн.

Говоря об отечественном рынке туристских услуг, допустимо прогнозировать положительную динамику летнего сезона, если ситуация с распространением коронавируса не продлится дольше июня. При этом следует отметить, что уже сейчас происходит переориентация спроса на внутренние туристские маршруты. Все шансы стать одним из самых успешных есть у курортного сезона в Крыму и Краснодарском крае. В связи с тем, что выездной туризм будет восстанавливаться более продолжительное время, отдых на курортах Кубани и Крыма для многих россиян будет безальтернативным. Однако непреодолимым препятствием для приема отдыхающих могут стать сегодняшние требования Роспотребнадзора к работе отелей, в том числе малых и средних. Открытие средств размещения при существующих жестких нормах — это непосильная ноша для бизнеса, которую большинство отельеров не потянет.

Новосибирские туристские компании находятся в абсолютно аналогичной ситуации. Главная задача — предотвратить волну банкротств участников местного туристского рынка и одновременно защитить интересы туристов, заранее оплативших свой отдых. Большая часть забронированных туров переносится на конец 2020-2021 год Часть потребителей отдает предпочтение отдыху внутри страны — на курортах Сочи, Крыма, в санаториях и профилакториях Новосибирской области.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ