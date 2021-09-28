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Банк «Левобережный» провел для импортеров семинар «ВЭД БЕЗ ФИЛЬТРОВ»

  • 28/09/2021, 17:13
Мероприятие прошло в Новосибирске 21 сентября.

Новости компанийПредприниматели Сибири узнали об особенностях совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, плюсах при работе с уполномоченным экономическим оператором (УЭО), банковских продуктах для эффективного ведения импортной сделки и ценовых предложениях на перевозки из КНР.

Юлия Буренкова, патентный поверенный РФ и руководитель практики по интеллектуальной собственности, рассказала, что вносить товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности нужно не только, чтобы защитить права на него, но и в целях запрета ввоза контрафактного товара и ввоза неэксклюзивным дилерам. По ее словам, лидерами в рейтинге контрафактной продукции являются одежда и обувь, игрушки, кондитерские изделия и продукты питания.

Подтверждают неконтрафактность товара лицензионный договор, согласие правообладателя, дилерский/дистрибьюторский договор с условием о согласии использования знака и ввоза/вывоза товара и заключение специалиста. В согласии должны быть указаны: наименование правообладателя и второй стороны с их полными реквизитами, объект интеллектуальной собственности и номер свидетельства, список товаров, срок и основание предоставления согласия.

Александр Дегтярев, руководитель АО «ВЭД Агент», член Общественного Совета при ФТС РФ, а также профильных комиссий и советов по развитию ВЭД, перечислил преимущества работы импортера с уполномоченным экономическим оператором (УЭО). УЭО – участник ВЭД, использующий специальные упрощения на таможенной территории ЕАЭС, которые минимизируют финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций и оптимизируют логистическую цепочку доставки товаров.

Для УЭО предусмотрено III типа свидетельств в зависимости от преференций. Компания «ВЭД Агент» имеет свидетельство I типа и поэтому может пользоваться такими упрощениями, как: отсутствие обеспечения уплаты таможенных платежей при контроле таможенной стоимости, кода товара и при проведении таможенной экспертизы, отсрочка уплаты таможенных платежей до 45 дней, авторегистрация/автовыпуск безрисковых товарных партий, приоритетный порядок при прибытии/убытии, таможенном декларировании, выпуске и осмотре/досмотре, минимальное количество досмотров (сокращение в 10 раз).

Также Александр поделился ценами на перевозки из Китая. Пандемия коронавируса, резкий скачок спроса на отгрузки из Китая в США способствовали дефициту мест и контейнеров, который дал стремительный рост стоимости перевозки в конце 2020 года, продолжающийся до сих пор. Чтобы снизить влияние дефицита контейнеров и получить при этом оптимальную стоимость доставки, эксперт советует: подписывать договор вместе со спецификацией, уточнять о дополнительных расходах при получении коммерческого предложения, объединяться с другими партиями, не занимающими целый объем контейнера, перенаправлять грузопоток на другие варианты перевозки и использовать логистические схемы с перегрузом в другой контейнер.

В свою очередь, Денис Комогорцев, начальник валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО), презентовал слушателям банковские продукты для эффективного ведения импортной сделки. Участники ВЭД, у которых нет залога и недостаточно оборотных средств, могут оформить кредит до 40 млн рублей по минимальному пакету документов. Срок рассмотрения заявки – от 3 дней.

Импортерам также может понадобиться таможенная гарантия при корректировке таможенной стоимости. Она является альтернативой денежному обеспечению, в случае с которым клиентам приходится изымать из оборота денежные средства сроком до 13 недель. Банк «Левобережный» выпускает таможенную гарантию за 4 часа, которая отражается в личном кабинете ФТС, при этом выпуск товара осуществляется уже на следующий день, а денежные средства предпринимателя остаются в обороте.

Еще один инструмент – покупка валюты с неполным обеспечением. У предпринимателя есть возможность зафиксировать сегодняшний курс через дилера банка, внеся только аванс – 15% от суммы сделки, и рассчитаться с банком по факту поступления остатка средств (в течение 45 дней). Сделки осуществляются день в день без необходимости клиенту предоставлять пакет документов.

Ознакомиться со всеми услугами по обслуживанию ВЭД и заказать обратный звонок можно на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : Экономика финансы новости бизнеса ВЭД банки Банк Левобережный


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