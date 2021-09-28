В Черепаново экс-главу органа местного самоуправления подозревают в превышении должностных полномочий

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего бывшего главы муниципального образования по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщает пресс-служба ведомства.

— В июне 2019 года администрация города и юридическое лицо заключили муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ в городе Черепаново, — говорится в сообщении. — В нарушение требований законодательства и заключенного договора, фигурант по делу, не дождавшись положительного заключения экспертизы, в декабре того же года подписал акт приемки выполненных работ, а также платежные поручения о перечислении в пользу организации из средств бюджета денежных средств в сумме свыше 3,4 млн рублей, чем причинил материальный ущерб муниципальному образованию в Новосибирской области.