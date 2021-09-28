В Госдуму внесли законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Правительство России во вторник, 28 сентября, внесло в Госдуму законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами. В пояснительной записке к законопроекту указано, что речь идет о тех индивидуальных предпринимателях, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

— В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров автомобильного и городского наземного электрического транспорта (при перевозках легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями) законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что водители будут предоставлять в регистрирующий орган справку о наличии или отсутствии судимости.

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на государственную регистрацию лица, которое намерено осуществлять перевозку людей легковым такси или общественным транспортом, если предприниматель имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 3281 Трудового кодекса РФ. Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях: против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС. Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.